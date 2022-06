Naton pääsihteeri: Ukrainalla pitäisi olla enemmän raskaita aseita

– Tämä on muoto, joka perustettiin Rammsteinin tukikohdassa pari kuukautta sitten ja se kokoontuu säännöllisesti koordinoimaan Naton liittolaisten ja kumppaneiden toimia erityyppisten aseiden, sotilasvarusteiden, mukaan lukien raskaan aseiden, toimittamiseksi Ukrainalle. Koska he ovat täysin riippuvaisia siitä pystyäkseen vastustamaan Venäjän julmaa hyökkäystä, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina.

Hän totesi, että Naton liittolaiset ovat tukeneet Ukrainaa useiden vuosien ajan. Vuodesta 2014 lähtien Naton liittolaiset ovat kouluttaneet ja varustaneet kymmeniä tuhansia ukrainalaisia sotilaita ja upseereita, jotka ovat nyt rintamalla.

– Mutta heidän (ukrainalaisten) on valmistauduttava pitkää matkaa varten, koska ei ole mahdollista ennustaa, kuinka ja milloin tämä sota päättyy. Joten heidän on oltava valmiita jatkamaan pitkään, ja me jatkamme tuen antamista. Ja sitä käsitellään Brysselissä, Naton pääsihteeri sanoi.

Alankomaiden pääministeri Mark Rutte puolestaan sanoi, että hänen maansa olisi yhdessä Saksan kanssa pian valmis lähettämään 12 panssarihaupitsia Ukrainaan niiden miehistön koulutuksen päätyttyä.

– Seisomme myös aseistuksen suhteen yhtenäisenä. On ratkaisevan tärkeää, että Venäjä häviää sodan. Koska meillä ei voi olla suoraa vastakkainasettelua Venäjän kanssa, meidän on varmistettava, että Ukraina voi taistella, Rutte sanoi.