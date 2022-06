Naton pääsihteeri: Hakemuksen jättäminen toi turvaa Ruotsille

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg matkusti tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimiltä Kultaranta-keskusteluista Ruotsiin tapaamaan maan pääministeri Magdalena Anderssonia.

Lehdistötapaamisessa Stoltenberg sanoi, että Ruotsissa on nyt turvallisempaa kuin ennen Nato-hakemuksen jättämistä.

– Naton jäsenmaat ovat sanoneet antavansa Ruotsille puolustustakuita. Jos Ruotsiin hyökätään, olisi käsittämätöntä, jos jäsenmaat eivät reagoisi. Turvallisuuden näkökulmasta tämä on parempi Ruotsille, hän sanoi.

Naton pääsihteeri kommentoi myös Turkin vastustuksen takia jumiutunutta hakemusprosessia. Turkki on syyttänyt Suomea ja Ruotsia kurditerroristien suojelemisesta. Arvostelu on suunnattu erityisesti Ruotsiin.

– Meidän on otettava huomioon kaikkien jäsenvaltioiden turvallisuusnäkemykset.

Stoltenberg ei kuitenkaan suostunut antamaan arvioita siitä, koska kiistaan mahdollisesti löytyy sopu.

– Tavoitteena on ratkaista se mahdollisimman pian, hän sanoi.

Pääsihteeri vakuutti, että hänen henkilökuntansa työskentelee jatkuvasti sen puolesta, että Ruotsi ja Suomi pääsevät mahdollisimman pian Naton jäseniksi.

Pääministeri Andersson kiitti Stoltenbergia ”vahvasta tuesta”.

Hän myös muistutti, että Ruotsi on päättänyt tarkastella uudelleen asevientikieltoa Turkkiin. Ruotsi on pääministerin mukaan viime vuosina jo muuttanut terrorismilainsäädäntöään.

Great to visit @SwedishPM Magdalena Andersson to discuss #Russia's war in #Ukraine & #Sweden's #NATO application. The concerns raised by our Ally #Türkyie must be addressed & taken seriously. We are working to find a solution as soon as possible. pic.twitter.com/ThV2i8KPMI

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 13, 2022