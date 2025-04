Naton kriittistä heikkoa kohtaa ryhdytään paikkaamaan

Liettua ryhtyy vahvistamaan Liettuan ja Puolan rajalla sijaitsevan Suwalkin käytävän läpi kulkevaa tietä. Aluetta pidetään tällä hetkellä yhtenä Naton haavoittuvaisimmista kohdista. Aiheesta kertoo Politico.

Suwalkin käytävä on harvaan asuttu, noin 100 kilometrin levyinen metsäinen maa-alue Puolan ja Liettuan välillä. Sen reunoilla sijaitsevat Venäjän Kaliningrad sekä Valko-Venäjä. Kyseistä aluetta pidetään yhtenä todennäköisimmistä paikoista Venäjä mahdolliselle hyökkäykselle Euroopan unionia tai Natoa vastaan.

Käytävä muodostaa tärkeän maareitin Baltian maiden ja muun Naton välille. Liettualla on tällä hetkellä kaksi päätietä, jotka kulkevat alueen läpi. Ensimmäinen on Liettuan keskiosassa sijaitsevasta Kaunasista Varsovaan kulkeva reitti. Se on osa Via Baltica -sotilaskäytävää.

Toinen alueen reiteistä on tavallinen tie, joka kulkee Vilnasta Puolan Augustówiin. Tätä reittiä Liettua on ryhtynyt päivittämään yhteistyössä Puolan kanssa, jotta se vastaisi paremmin sekä siviili- että sotilastarpeisiin.

Tavoitteena on parantaa tavarakuljetusten sujuvuutta, helpottaa joukkojen liikkumista ja tukea siviilievakuointeja mahdollisessa sotatilanteessa. Hankkeeseen kuuluu tien uudelleenrakentaminen 113 kilometrin mittaiselta matkalta sekä kahdeksan sillan kunnostaminen.

– Nämä tiet ovat meille kriittisiä turvallisuus- ja puolustusnäkökulmasta, sanoo Liettuan apulaispuolustusministeri Tomas Godliauskas.

Infrastruktuurin lisäksi Suwalkin käytävän turvallisuutta Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisilla rajoilla halutaan parantaa esimerkiksi estein ja valvontapistein, kertoo Godliauskas.

Myös muualla Euroopassa on ryhdytty tekemään vastaavia parannuksia. Esimerkiksi Espanja, Belgia ja Slovakia parantavat kaksoiskäyttöön – siviili – ja sotilastarpeisiin – tarkoitettua infrastruktuuriaan.