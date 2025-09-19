Naton joukkojen komentajat tapasivat Suomessa

Komentajat Naton jäsenvaltioiden maavoimien esikunnista ja maajoukoista tapasivat Rovaniemellä 15.-16. syyskuuta 2025 keskustellakseen suunnitelmista testata ja ottaa käyttöön uusia teknologioita, jotka ovat elintärkeitä maapelotteen aikaansaamisessa ja valmiiden maajoukkojen tuottamisessa liittokunnalle.

Maajoukkojen komentajien tapaaminen eli LC3-konferenssi on kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tilaisuus, jota isännöi Naton maavoimaesikunnan (LANDCOM) komentaja, Yhdysvaltojen maavoimien kenraali Christopher Donahue ja liittokunnan maavoimajohtoporras.

Tapaaminen kokosi yhteen maajoukkojen ylintä johtoa, ja tarkoituksena oli päämäärien yhtenäistäminen ja muutoksen ohjaaminen konkreettisiksi investoinneiksi maatoimintaympäristöön.

– LC3 kokoaa yhteen johtajat maavoimista, erikoisjoukoista sekä eri johtoportaista suunnittelemaan pelotteemme vahvistamista, Donahue sanoi.

Kaksipäiväisessä tilaisuudessa keskusteltiin Naton maavoimaesikunnan kyvykkyyksien yhtenäistämisestä Naton alueellisia suunnitelmia tukevaksi Eastern Flank Deterrence Linen (EFDL) avulla eli ns. itäisen sivusta-alueen pelotelinja.

– Tapasimme Suomessa, joka on yksi liittokuntamme uusimmista jäsenistä, varmistaaksemme yhtenäisen toimintatapamme itäisellä sivusta-alueella. Tämä saavutetaan EFDL:llä – joka on eteenpäin katsova ja kaikki toimintaulottuvuudet huomioiva – jotta suojaamme koko liittokunnan alueen, Donahue kertoo Maavoimien tiedotteessa.

Kenraalin mukaan EFDL-konsepti hyödyntää miehittämättömiä ja vähäisesti miehitettyjä järjestelmiä, joiden varmistuksena on integroitu johtamisjärjestelmä.

– Siinä käytetään reaaliaikaista tilannetietoa nopeuttamaan päätöksentekoa Naton itäisellä sivusta-alueella vastustajien havaitsemiseksi, estämiseksi ja torjumiseksi.

Naton maavoimaesikunta ja jäsenmaat testaavat jo konseptia ja siihen liittyviä suorituskykyjä kenttäkokeissa ja tulevissa harjoituksissa, kuten lokakuussa järjestettävässä Steadfast Duel -komentopaikkaharjoituksessa.

Konferenssissa toisena isäntänä toimi Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Pasi Välimäki, jonka johdolla osallistujat tutustuivat arktiseen toimintaympäristöön.

– LC3 tarjosi liittolaisillemme erinomaisen mahdollisuuden tutustua toimintaan Pohjolan olosuhteissa. Tilaisuus antoi konkreettisia lisäperusteita jatkaa Eastern Flank Deterrence Linen suunnittelua, Välimäki sanoi.

– Suomella on Naton pisin maaraja Venäjän kanssa. Konferenssin järjestäminen Rovaniemellä korostaa Naton sitoutumista koillisreunansa puolustamiseen ja mukautumista turvallisuusympäristöön Pohjolassa ja Itämeren alueella, Naton ilmavoimaesikunnan (AIRCOM) komentaja Johnny Stringer totesi.