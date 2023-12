Naton ja Ruotsin hävittäjät hälytettiin tunnistamaan Venäjän koneita Itämerellä. Puolustusliitto tiedottaa asiasta viestipalvelu X:ssä.

Naton tutkat olivat havainneet keskiviikkona tuntemattomia lentokoneita, jotka lähtivät Kaliningradista.

Mukana tunnistustehtävässä olivat ainakin Belgian ilmavoimien F-16 -hävittäjät ja Ranskan ilmavoimien Mirage 2000 -hävittäjät. Tehtävään osallistui myös Ruotsin JAS 39 Gripen-hävittäjiä.

Tehtävän yhteydessä paljastui, että ilmakehässä havaitut tuntemattomat lentokoneet olivat kaksi venäläistä Su-30-hävittäjää.

Naton mukaan operaatio sujui ammattimaisesti, ja osoittaa liittouman kyvyn huolehtia Itämeren turvallisuudesta.

Puolustusliitto on julkaissut kuvia hävittäjistä, jotka ovat nähtävillä tämän jutun lopussa.

First scramble: @BeAirForce 🇧🇪 F-16 & 🇫🇷 Mirage 2000, currently on #NATO Air Policing mission in the Baltics, & 🇸🇪 JAS 39 Gripen scrambled when 🇷🇺 fighter jets flew close to Allied Air Space

The intercept was coordinated between NATO & Swedish 🇸🇪 air control#SecuringTheSkies pic.twitter.com/lNGTxZgWde

— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) December 7, 2023