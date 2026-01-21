Naton ex-pääsihteeri: Euroopan on sanottava, että nyt riittää

Euroopan maiden on sanottava Yhdysvaltain presidentille, että ”nyt riittää”, Naton entinen pääsihteeri Anders Fogh Rasmussen kirjoittaa Economistissa.

Rasmussen viittaa viime aikaiseen keskusteluun, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistuvasti vaatinut Tanskalle kuuluvan Grönlannin liittämistä Yhdysvaltoihin. Tanskalainen Rasmussen toimi aikanaan myös maansa pääministerinä.

Kirjoituksessaan hän kertoo seuranneensa Trumpin viimeaikaisia ulostuloja ”vihaisessa epäuskossa”.

– Olen lapsesta asti ihaillut Amerikkaa [Yhdysvaltoja]. Tanskan pääministerinä ja Naton pääsihteerinä pidin Amerikkaa vapaan maailman luonnollisena johtajana. Mutta katsellessani presidentti Donald Trumpin vihamielisiä purkauksia yhtä Amerikan uskollisimmista liittolaisista [Tanskaa] vastaan, minun on sanottava, että nyt riittää.

Trump on perustellut vaatimuksiaan USA:n turvallisuudella ja Grönlannin strategisella sijainnilla. Rasmussen huomauttaa, että Yhdysvallat voi lisätä sotilaallista läsnäoloaan saarella jo vuonna 1951 tehdyn turvallisuussopimuksen nojalla. Sopimus tehtiin aikanaan Yhdysvaltain ja Tanskan välille. Toisin sanoen USA:n turvallisuuden takaaminen Grönlannista käsin ei edellytä alueen liittämistä Yhdysvaltoihin eikä nykyisessä tilanteessa kukaan estäisi Yhdysvaltoja huolehtimaan puolustuksestaan.

– Tanskalaiset, grönlantilaiset ja eurooppalaiset poliitikot ovat tietenkin esittäneet nämä argumentit amerikkalaisille kollegoilleen sekä julkisesti että yksityisesti.

Hänen mukaansa se ei ole kuitenkaan auttanut. Rasmussenin mukaan ongelmana on se, että tällaiset argumentit ovat ”kuolevan diplomatian aikakauden työkaluja”. Trumpin politiikka taas ei perustu diplomatiaan.

– Hän [Trump] haluaa liittää Grönlannin Yhdysvaltoihin, koska uskoo voivansa tehdä niin. Hän uskoo voivansa käyttää USA:n asevoimien ja talouden valtavaa voimaa uhatakseen Tanskaa alistumaan.

”Meidän on tehtävä selväksi, mihin olemme valmiita”

Rasmussenin mukaan Trump myös kuvittelee, että Eurooppa on hajanainen ja jakautunut ja siten kyvytön estämään tilanteen kiristymistä. Näin ollen Trump luulee, että lopulta hän saa tahtonsa läpi.

Siksi Rasmussen toivookin, että Eurooppa uskaltaisi yhtenäisesti asettua Trumpin vaatimuksia vastaan. Hänen mukaansa meidän on nyt pelattava samoilla säännöillä kuin Trump sekä itsevaltaiset johtajat Vladimir Putin ja Xi Jinping.

– Jos Trump ei hyväksy Grönlannin demokraattista oikeutta itsemääräämisoikeuteen, Euroopan on tehtävä selväksi, mihin olemme valmiita. Tämän on ulotuttava pidemmällä kuin vain vastatullien uhkaan.

Vaihtoehdoiksi hän esittää rajoja Yhdysvaltoihin kohdistuvia tuonti- ja vientirajoituksia. Niihin kuuluisi myös yhdysvaltalaisten yritysten ulossulkeminen kaikista Euroopan julkisista hankinnoista.

– Trump voi kuvitella, että hänellä on kaikki kortit kädessään, mutta Eurooppa voi tehdä suurimman kauppaiskun, mitä on koskaan tehty Yhdysvaltain taloudelle. Tällä olisi tietysti seurauksia myös Euroopalle. Historia kuitenkin osoittaa, että kohtelias myöntyväisyys voi aiheuttaa paljon pahempia seurauksia, Rasmussen kirjoittaa.

Donald Trumpin toinen presidenttikausi on kestänyt tasan vuoden. Rasmussen huomauttaa, että jo yhdessä vuodessa Trump on onnistunut piirtämään uusiksi globaalit pelisäännöt.

– Euroopan on viimein hyväksyttävä tuo todellisuus.

Reagointi muuttuvaan tilanteeseen on myös se, että Euroopan maat ovat alkaneet ottaa suurempaa roolia puolustuksestaan. Vaikka Euroopan aseistautuminen on käynnissä, Rasmussenin mukaan se on edelleen liian hidasta.

Poimintoja videosisällöistämme

Lopuksi hän toteaa, että valinta on Euroopan itsensä.

– Voimme joko pelata Trumpin voimapeliä tai joutua kärsimään siitä, mitä meidän täytyy, Rasmussen päättää viitaten aiemmin mainitsemiinsa vastakeinoihin.

Rasmussen toimi Tanskan pääministerinä vuosina 2001–2009 ja Naton pääsihteerinä vuosina 2009–2014. Rasmussen oli ensimmäinen pohjoismaalainen Naton pääsihteerinä.