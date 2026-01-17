Naton ex-pääsihteeri: Donald Trump puhuu Grönlannista kuin gangsteri

Naton pääsihteerinä ja Tanskan pääministerinä toiminut Anders Fogh Rasmussen arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Grönlanti-puheita. Rasmussenin vertaa Financial Timesin haastattelussa Trumpin uhkailevaa kielenkäyttöä ”Moskovan ja Pekingin gangstereihin”.
Rasmussen toimi Tanskan pääministerinä vuosina 2001-2009 ja Naton pääsihteerinä 2009-2014. Nykyään hän vaikuttaa konsulttina sekä turvallisuuspolitiikan kommentaattorina.
Ex-pääsihteeri kertoo Trumpin puheiden olleen hänelle ”kivulias prosessi”. Yhdysvaltojen presidentti on useaan otteeseen ilmoittanut tahtovansa Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvalloille, eikä ole poissulkenut voimakeinojen käyttöä saaren haltuun ottamiseksi. Trumpin puheet ovat herättäneet laaja huolta Tanskassa ja useissa muissa Nato-maissa.
Rasmussen toteaa pitkään kannattaneensa Yhdysvaltojen ”maailmanpoliisin” roolia, mutta Trumpin uhkailujen nyt vievän huomion pois Ukrainasta, turvallisuuspolitiikan todellisesta keskipisteestä.
– Lännen hajaannus hyödyttää Venäjää. Moskova toivoo varmasti Grönlannin olevan se jäävuori, joka upottaa Naton. Joten tämä on Tanskaa ja Grönlantia suurempi asia. Grönlannin valloittaminen olisi tuntemamme maailmanjärjestyksen loppu, Rasmussen varoittaa.
Tanska on tyrmännyt Trumpin ehdotukset saaren myynnistä, mutta Rasmussenin mukaan Tanska voisi kuitenkin sallia Yhdysvaltojen vahvistavan sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Tanskan kannattaa myös ehdottaa Trumpille investointisopimuksen tekemistä alueen harvinaisista mineraaleista, Rasmussen esittää.