Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Tanskan ex-pääministeri tyrmää Donald Trumpin puheet Grönlannista. (Photo by Alessandro RAMPAZZO / AFP), AFP / LEHTIKUVA / ALESSANDRO RAMPAZZO

Naton ex-pääsihteeri: Donald Trump puhuu Grönlannista kuin gangsteri

Anders Fogh Rasmussenin mukaan Venäjä toivoo Naton kaatuvan Grönlannin kysymykseen.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Naton pääsihteerinä ja Tanskan pääministerinä toiminut Anders Fogh Rasmussen arvostelee kovin sanoin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin Grönlanti-puheita. Rasmussenin vertaa Financial Timesin haastattelussa Trumpin uhkailevaa kielenkäyttöä ”Moskovan ja Pekingin gangstereihin”.

Rasmussen toimi Tanskan pääministerinä vuosina 2001-2009 ja Naton pääsihteerinä 2009-2014. Nykyään hän vaikuttaa konsulttina sekä turvallisuuspolitiikan kommentaattorina.

Ex-pääsihteeri kertoo Trumpin puheiden olleen hänelle ”kivulias prosessi”. Yhdysvaltojen presidentti on useaan otteeseen ilmoittanut tahtovansa Tanskalle kuuluvan Grönlannin Yhdysvalloille, eikä ole poissulkenut voimakeinojen käyttöä saaren haltuun ottamiseksi. Trumpin puheet ovat herättäneet laaja huolta Tanskassa ja useissa muissa Nato-maissa.

Rasmussen toteaa pitkään kannattaneensa Yhdysvaltojen ”maailmanpoliisin” roolia, mutta Trumpin uhkailujen nyt vievän huomion pois Ukrainasta, turvallisuuspolitiikan todellisesta keskipisteestä.

–  Lännen hajaannus hyödyttää Venäjää. Moskova toivoo varmasti Grönlannin olevan se jäävuori, joka upottaa Naton. Joten tämä on Tanskaa ja Grönlantia suurempi asia. Grönlannin valloittaminen olisi tuntemamme maailmanjärjestyksen loppu, Rasmussen varoittaa.

Tanska on tyrmännyt Trumpin ehdotukset saaren myynnistä, mutta Rasmussenin mukaan Tanska voisi kuitenkin sallia Yhdysvaltojen vahvistavan sotilaallista läsnäoloaan Grönlannissa. Tanskan kannattaa myös ehdottaa Trumpille investointisopimuksen tekemistä alueen harvinaisista mineraaleista, Rasmussen esittää.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)