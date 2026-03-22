Donald Trumpilta uhkaus: Avatkaa Hormuzinsalmi tai iskemme voimalaitoksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut hävittää Iranin voimalaitoksia, jos maa ei avaa Hormuzinsalmea liikenteelle seuraavan 48 tunnin kuluessa. Asiasta uutisoi muun muassa CNN.

Presidentti kommentoi asiaa viestipalvelu Truthissa.

– Jos Iran ei täysin avaa Hormuzinsalmea ilman vaaraa 48 tunnin päästä tästä hetkestä, Yhdysvallat iskee ja tuhoaa heidän voimalaitoksensa, alkaen suurimmasta, Trump linjasi.

Trumpin uhkauksen määräaika sijoittuu maanantain ja tiistain väliselle yölle Suomen aikaa.

BBC:n mukaan Iran on vastannut Trumpin kommentteihin uhkaamalla iskeä sellaisiin Lähi-idän energialaitoksiin, joilla on kytköksiä Yhdysvaltoihin.

Iran sulki Hormuzinsalmen noin kolme viikkoa sitten, ja on sen jälkeen iskenyt tai yrittänyt iskeä 21:een sen läpi kulkeneeseen alukseen. Noin viidennes maailman öljystä ja nestemäisestä maakaasusta kulkee tavallisesti salmen läpi.

Aiemmin lauantaina Trump kommentoi, että salmi avautuu jossain vaiheessa itsestään.

Iranin iskut ovat jatkuneet myös muualla Lähi-idässä. Lauantaina iranilainen ohjus iskeytyi Dimonan kaupunkiin Etelä-Israelissa. Kaupungissa sijaitsee Shimon Peres Negevin ydintutkimuskeskus, jossa Israelin epävirallista ydinasearsenaalia uskotaan säilytettävän.

Iranilainen ohjus osui myös Aradin kaupunkiin Dimonan lähettyvillä, haavoittaen 88 ihmistä. Kuvien perusteella ohjus näyttää osuneen asuinalueelle.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kuvasi myöhään lauantai-iltana iskuja ”vaikeaksi illaksi maalle”.

– Olemme päättäneet jatkaa iskuja vihollista vastaan kaikilla rintamilla, Netanjahu linjasi.

Sunnuntaiaamuna myös Arabiemiraatit ja Saudi-Arabia kertoivat torjuneensa iranilaisia ohjusiskuja.