Naton ex-komentaja: Aloite on nyt Ukrainan joukoilla

Naton ex-komentaja Giampaolo Di Paolan mukaan Ukraina on onnistunut kaappaan aloitteen Venäjältä vastahyökkäyksellään.

Di Paolan mukaan on vaikea sanoa, eteneekö Ukrainan vastahyökkäys alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Kuitenkin hänen mukaansa on selvää, että vastahyökkäyksellä on ollut vaikutusta.

– On saavutettu se, että Ukraina on ottanut aloitteen takaisin viholliselta. Näimme kauan odotetun vastahyökkäyksen vihdoin toteutuvan, Di Paola kertoo Radio Free Europen haastattelussa.

Vastahyökkäyksen tulos on Di Paolan mukaan vielä epäselvä. Hänen mukaansa merkittäviä alueiden takaisin valtauksia tai läpimurtoja ei ole vielä nähty.

– Olemme kuitenkin edelleen hyvin epävarmalla alueella; tarvitsemme luultavasti vielä kuukauden tai kaksi nähdäksemme, missä olemme, mitä olemme saavuttaneet tai menettäneet.