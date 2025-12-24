Verkkouutiset

Nato julkaisi vitsikkään ketjun aaton aattona. Kuva NATO Air Command/X.

Natolta joulutervehdys – ”Pukilla lupa lentää ilmatilassamme”

  • Julkaistu 24.12.2025 | 09:49
  • Päivitetty 24.12.2025 | 10:00
  • Joulu, Nato
Puolustusliitto jakoi aatonaattona vitsikkään viestiketjun.
Naton ilmavoimajohtoporras (Allied Air Command, AIRCOM) toivottaa hyvää joulua vitsikkäässä ketjussaan viestipalvelu X:ssä. AIRCOM vahvisti tiistaina antaneensa Joulupukille luvan lentää Naton ilmatilassa.

– Seuraamme paraikaa tunnistamatonta lentävää rekeä, joka on saapumassa Naton ilmatilaan. Kohde on peräisin Pohjoisnavalta ja lentää epäjohdonmukaista reittiä,. Naton hävittäjiä ei ole lähetetty ilmaan, kuuluu AIRCOM:n ensimmäinen viesti

Seuraavassa viestissä tuntemattomaan lentävän reen nimeksi vahvistetaan ”SANTA1”, Joulupukin englanninkieliseen Santa Claus-nimeen viitaten. Etenkin englanninkielisessä maailmassa Joulupukin kuvaillaan usein asuvan Pohjoisnavalla.

AIRCOM kertoo lopulta saaneensa yhteyden Joulupukkiin, joka on ilmoittanut lentävänsä matalalla valmistautuessaan ”huomisen päätehtävään”. AIRCOM on jakanut ketjussa myös kuvan ”SANTA1:sta” Suomen yllä.

– Nato-tilannepäivitys: Operaatio­keskuksemme vahvistaa: SANTA01 on saanut luvan kulkea Naton ilmatilan kautta. Hyvää joulua ja mukavaa lomakautta kaikilta meiltä Naton ilmavoimajohtoportaasta, viimeisessä viestissä toivotetaan.

 

