Natolta joulutervehdys – ”Pukilla lupa lentää ilmatilassamme”

Naton ilmavoimajohtoporras (Allied Air Command, AIRCOM) toivottaa hyvää joulua vitsikkäässä ketjussaan viestipalvelu X:ssä. AIRCOM vahvisti tiistaina antaneensa Joulupukille luvan lentää Naton ilmatilassa.
– Seuraamme paraikaa tunnistamatonta lentävää rekeä, joka on saapumassa Naton ilmatilaan. Kohde on peräisin Pohjoisnavalta ja lentää epäjohdonmukaista reittiä,. Naton hävittäjiä ei ole lähetetty ilmaan, kuuluu AIRCOM:n ensimmäinen viesti
Seuraavassa viestissä tuntemattomaan lentävän reen nimeksi vahvistetaan ”SANTA1”, Joulupukin englanninkieliseen Santa Claus-nimeen viitaten. Etenkin englanninkielisessä maailmassa Joulupukin kuvaillaan usein asuvan Pohjoisnavalla.
AIRCOM kertoo lopulta saaneensa yhteyden Joulupukkiin, joka on ilmoittanut lentävänsä matalalla valmistautuessaan ”huomisen päätehtävään”. AIRCOM on jakanut ketjussa myös kuvan ”SANTA1:sta” Suomen yllä.
– Nato-tilannepäivitys: Operaatiokeskuksemme vahvistaa: SANTA01 on saanut luvan kulkea Naton ilmatilan kautta. Hyvää joulua ja mukavaa lomakautta kaikilta meiltä Naton ilmavoimajohtoportaasta, viimeisessä viestissä toivotetaan.
SANTA01 confirmed visual over 🇫🇮 pic.twitter.com/nfUvWW65Vd
— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) December 23, 2025