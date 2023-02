Nato-selvityksen 2016 tehnyt huippututkija: Suomen ja Ruotsin liityttävä yhdessä

Arvostettu ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, professori Francois Heisbourg katsoo, että Suomen ja Ruotsin tulisi liittyä Natoon yhdessä.

Suomessa Heisbourg tunnetaan erityisesti mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia arvioineen asiantuntijaryhmän jäsenenä. Vuonna 2016 valmistuneen selvityksen muut laatijat olivat Ulkopoliittisen instituutin silloinen johtaja Teija Tiilikainen, suurlähettiläs René Nyberg ja ruotsalainen veteraanidiplomaatti Mats Bergquist.

Heisbourg toteaa Twitterissä, että maiden liittyminen yhdessä oli silloisen hallituksen tilaaman raportin keskeinen lopputulema.

– Strategiset perustelut eivät ole muuttuneet, hän jatkaa.

Ranskalaistutkija on jakanut linkin tästä löytyvään Naton sivuilla toukokuussa 2016 julkaistuun artikkeliin, jossa summataan Suomen Nato-selvityksen tuloksia.

🇫🇮 & 🇸🇪 together- was a key finding of the report commissioned by the Finnish government in 2016 to which I contributed at the time. The strategic reasoning hasn't changed https://t.co/pCJHULRvcC

— François Heisbourg (@FHeisbourg) February 8, 2023