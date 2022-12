Nato-maat harjoittelivat Suomen yhdessä suurimmassa meriharjoituksessa

Yhteensä 12 maata, 23 alusta ja lähes 5 000 sotilasta osallistui yhteen Suomen suurimmista meriharjoituksista 22. marraskuuta ja 2. joulukuuta välisenä aikana, puolustusliitto Nato kertoo Twitterissä.

Kyseinen harjoitus oli Freezing Winds, joka tarjosi sekä Suomen merivoimille että osallistujamaille ja Natolle arvokkaita koulutusmahdollisuuksia, jotka lisäävät meriturvallisuutta Itämeren alueella.

Harjoituksessa keskityttiin monikansallisten yhteisjoukkojen yhteentoimivuuteen.

Harjoitukseen osallistuvat maat olivat Suomi, Belgia, Tanska, Viro, Ranska, Saksa, Liettua, Alankomaat, Norja, Ruotsi, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Yhteistyön tiivistäminen Itämerellä on tärkeää Natolle, sillä kuusi sen kanssa liittoutunutta maata rajoittuu Itämereen. Nato myös sijoittaa merivoimia Itämerelle ylläpitääkseen uskottavaa ja kyvykästä puolustuskykyä sopimusvelvoitteiden mukaisesti.

12 nations, 23 vessels and nearly 5,000 troops took part in one of partner 🇫🇮 Finland’s largest exercises at sea, providing valuable training that contributes to increased security in the region

