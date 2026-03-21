Nato-komentaja: Ukraina on nyt tappavampi ja tehokkaampi

Naton transformaatiojohtoportaan komentajan, amiraali Pierre Vandierin mukaan Nato on täysin sitoutunut auttamaan Ukrainaa taistelussa Venäjää vastaan.

Hänen mukaansa Nato tukee Ukrainaa erityisesti kahden keskeisen rakenteen kautta. Ensimmäinen on NSATU (Nato turvallisuusapu- ja koulutusoperaatio Ukrainalle), ja toinen JATEC, joka keskittyy koulutukseen ja analyysiin.

Vandierin mukaan JATEC kokoaa tietoa ja kokemuksia jalostaen niitä koulutuksessa ja kehityksen mahdollistamisessa. Samalla tarkoitus on auttaa Ukrainaa kehittämään omia ratkaisujaan.

– Nämä toimet eivät tähtää ainoastaan nykyiseen taisteluun, vaan myös vahvan ja tehokkaan armeijan rakentamiseen tulevaisuutta varten.

Vandier korostaa, että Ukraina on ottanut merkittäviä edistysaskeleita taistelussa, ja hänen vierailunsa on osoittanut, miten maa on hyödyntänyt huipputeknologiaa operaatioissaan.

– Olipa kyse sitten avaruusteknologiasta, IT-ratkaisuista tai robotiikasta, Ukraina on menestynyt taistelukentällä – he ovat sekä tehokkaampia että tappavampia.

JATEC mahdollistaa hänen mukaansa myös sen, että ukrainalaisyrityksillä on nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus osallistua puolustushankintoihin, jotka palvelevat sekä Natoa että Ukrainaa. Tämä avaa uuden yhteistyövaiheen Ukrainan ja Naton välille, erityisesti miehittämättömien ilma-alusten ja siviilisuojaan liittyvien ratkaisujen kehittämisessä.