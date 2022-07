Nato järjesti ison tykistöharjoituksen, videolla huomio Suomen lipussa

Puolustusliitto Nato on julkaissut verkkosivuillaan videon Saksassa pidetystä Dynamic Front 22 -harjoituksesta, johon myös Maavoimat osallistui viisihenkisellä suomalaisosastolla.

Jutun alta löytyvällä videolla Suomen, Tšekin ja Espanjan ilmatulenjohtajat ohjaavat tykistötulta ja pyytävät simuloituja ilmaiskuja Yhdysvaltain ilmavoimien hävittäjiltä. Kuva tarkentuu hetkeksi sotilaan hihaan kiinnitettyyn Suomen lippuun.

Saksan Grafenwöhrin harjoitusalueella 6.–24.7.2022 pidetty Dynamic Front 22 on Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen (USAREUR-AF) johtama tulenkäytön harjoitus, johon osallistui noin 3 000 henkilöä Naton jäsenvaltioista ja kumppanimaista.

JTACs from NATO invitee Finland worked alongside JTACS from the Czech Republic and Spain to direct the artillery fire while also calling in simulated air strikes from the USAF. Dynamic Front, MLRS systems that NATO Allies have donated to Ukraine, & the M270 and the RM-70. pic.twitter.com/zW9muZJzlW

— Special Warfare Airmen (@SpecWarAirmen) July 26, 2022