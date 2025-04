NASAMS pudotti 11 venäläistä ohjusta kahdessa minuutissa – myös Suomella käytössä

NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmää käyttävien ukrainalaisten kerrotaan pudottaneen peräti 11 venäläistä risteilyohjusta alle kahden minuutin aikana.

Asiasta kertoo Ukrainan ilmavoimien everstiluutnantti Kyrylo Peretjatko alta löytyvällä videolla. Asiasta on julkaistu myös uutinen Kyiv Independent -lehdessä.

– Rikoimme todennäköisesti kaikkien muiden maiden ennätykset latausnopeudessa – ja olemme valmiita tekemään tätä jatkuvasti puolustaaksemme maatamme, kunhan meillä vain riittää ohjuksia, upseeri sanoo.

Peretjatko ei tarkenna, minkä Venäjän hyökkäyksen aikana ja missä suoritus tapahtui.

Venäjä on jatkanut rajuja ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä Ukrainan kaupunkeihin samalla, kun se on yrittänyt väittää haluavansa neuvotella rauhasta. Ukraina on suostunut alusta alkaen Yhdysvaltain kätilöimiin tulitaukoehdotuksiin ja Moskova taas ei.

Amerikkalaisnorjalaista keskipitkänmatkan ilmatorjuntajärjestelmää on käytetty Ukrainassa jo vuoden 2022 marraskuusta lähtien. Sen aseena on sama amerikkalainen AIM-120 AMRAAM-ohjus, jota käytetään myös monissa länsimaisissa hävittäjissä. Suomi päätti hankkia NASAMS-järjestelmiä vuonna 2009. Ilmatorjunta-ase on meillä käytössä ITO12-nimellä. NASAMSia korkeammalle yltävää ilmatorjuntaa on suomalaisessa taistelutavassa hoidettu Hornet -hävittäjillä. Korkeatorjuntakykyä päätettiin vuonna 2023 lisätä merkittävästi hankkimalla israelilaisamerikkalaisena yhteistyönä kehitetty israelilaisen Rafaelin valmistama David’s sling -ilmatorjuntaohjusjärjestelmä.