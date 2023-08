Nämä ovat suomalaisten suosikkilounaat

Suomalaisista 70 prosenttia suosii buffetlounasta, ilmenee Edenredin teettämästä kyselystä. 30 prosenttia puoltaa valmiilta listalta tilaamista eli à la cartea.

– Buffetlounaat ovat jo kiinteä osa suomalaista ruokakulttuuria. Niissä tulee vatsa täyteen, saa itse valita runsaasta tarjonnasta omanlaisen annoksen ja saa monipuolisen ravinnon. Ja kun hyödyntää runsasta salaattipöytää, ei lipsahda ylensyönniksikään, Edenredin työelämäasiantuntija Laura Kuusela sanoo tiedotteessa.

Suomalaisilla on kaksi selkeää lounasruokasuosikkia. Ne ovat suomalainen kotiruoka ja ruokaisat salaatit. Kolmen lounassuosikkinsa joukkoon suomalaisista valitsee suomalaisen kotiruoan 48 prosenttia ja ruokaisan salaatin 41 prosenttia.

– Perinteisten ykkössuosikkien jälkeen näkyy suomalaisen maun kansainvälistyminen. Seuraavaksi suosituimmat lounasruoat ovat Aasiasta. Kolmanneksi suosituinta on sushi, neljänneksi suosituinta thaimaalainen ruoka ja viidenneksi suosituinta intialainen tai nepalilainen ruoka. Esimerkiksi pizzaa ja hampurilaisia suomalaiset eivät nimeä suosikeikseen, vaan terveellisyys on lounastamisessa tärkeää, Kuusela kertoo.

Työpäivinä liki kaikki työlliset suomalaiset syövät lounaan. Vain kaksi prosenttia heistä ei tapaa syödä lounasta. Lounastajista 65 prosenttia hankkii lounaansa ravintolasta ja 16 prosenttia ruokakaupasta. Eväät tuo kotoaan lounaaksi vain 18 prosenttia suomalaisista.

– Kaikkinensa on hyvä huomata, kuinka merkittävä asema ravintoloilla on suomalaisessa arjessa. 65 prosenttia työssäkäyvistä aterioi jatkuvasti vähintään kerran päivässä ravintolassa, Kuusela toteaa.

Lounaan tilaaminen ruokalähettipalvelulla on myös yleistynyt; 46 prosenttia käyttää lähettipalveluja lounasruokailuun. Suosituin palvelu on Wolt. Lounaan tilaajista sitä käyttää 25 prosenttia.

Lounasetu on Suomen yleisin työsuhde-etu. Työterveyshuolto on yleisempi, mutta se on lakisääteinen.

– 85 prosenttia Edenredin lounasedun Lounarin käyttäjistä sanoo sen kohentavan lounasruokailun monipuolisuutta. Se on luonnollista, koska kun lounasedulla syö ravintolassa, käytännössä ravintola huolehtii ravinnon monipuolisuudesta. Ja lounasetu on käytettävissä myös ruokakaupoissa, esimerkiksi salaattibaariin, Kuusela kommentoi.

Terveellisyys on suomalaisille lounasruokailussa tärkeä arvo. Se on maun jälkeen toiseksi tärkeintä. Maku on tärkeimpiä ominaisuuksia 77 prosentille suomalaisista, terveellisyys 60 prosentille. Vain 9 prosenttia suomalaisista sanoo, ettei lounaalla ole vaikutusta jaksamiseen työpäivän aikana. 34 prosenttia sanoo saavansa hyvästä lounaasta lisää energiaa, 31 prosenttia sanoo olevansa paremmalla tuulella hyvän lounaan jälkeen ja 26 prosenttia sanoo keskittyvänsä paremmin.

Tiedot selviävät Edenredin tekemän Lounaskysely 2023 -kyselytutkimuksen vastauksista. Kyselytutkimukseen vastasi 8273 suomalaista.