Nämä maat äänestivät Iranin tuomitsemista vastaan YK:ssa

YK:n yleiskokous äänesti viime viikolla päätöslauselmasta, jossa tuomittiin Iranin hallinnon tekemät ihmisoikeusloukkaukset. Esitys hyväksyttiin äänin 78 puolesta, 28 vastaan ja 67 tyhjää.

Päätöslauselmaa vastaan äänestivät Armenia, Bangladesh, Brunei, Valko-Venäjä, Bolivia, Kiina, Kirgisia, Kuuba, Eritrea, Intia, Indonesia, Iran, Irak, Kazakstan, Libanon, Nicaragua, Oman, Venäjä, Pakistan, Filippiinit, Sri Lanka, Syyria, Turkmenistan, Tadžikistan, Vietnam, Uzbekistan, Zimbabwe ja Pohjois-Korea.

Irania koskevassa päätöslauselmassa kehotettiin islamilaista tasavaltaa lopettamaan liiallinen voimankäyttö mielenosoittajia vastaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan ainakin 348 mielenosoittajaa on kuollut ja 15 900 muuta pidätetty Iranin turvallisuusjoukkojen tukahduttamissa mielenosoituksissa.

