Nämä Hollywood-tähdet ovat menettäneet kotinsa paloissa

Kalifornian Los Angelesissa riehuvat metsäpalot ovat johtaneet 24 ihmisen kuolemaan ja tuhonneet tuhansia koteja. Voimakkaiden tuulien pelätään kiihdyttävän roihua lähipäivinä.

Tuulet rauhoittuivat viikonloppuna, mutta voivat puhaltaa alkuviikosta lähes sadan kilometrin tuntivauhdilla. Pelastusviranomaisten mukaan tuhoisat Palisadesin ja Eatonin maastopalot on saatu osin hallintaan.

Apua on lähetetty BBC:n mukaan kahdeksasta muusta osavaltiosta sekä Kanadasta ja Meksikosta.

Monet julkkikset ovat menettäneet kotinsa tuli-infernossa. Listalla ovat muun muassa näyttelijä Holland Taylor, näyttelijä ja käsikirjoittaja Rob McElhenney, Paris Hilton, Kalifornian ex-kuvernööri Arnold Schwarzeneggerin entinen vaimo Maria Shriver sekä näyttelijät Anthony Hopkins, Adam Brody, Leighton Meester ja John Goodman.

Kotinsa menettivät lisäksi kirjailija Cany Spelling, lauluntekijä Diane Warren, laulaja Jhene Aiko ja näyttelijät Cary Elwes, Jamie Lee Curtis, Miles Teller, Eugene Levy, Anna Faris, James Woods, Jeff Bridges, Billy Crystal, Jennifer Grey, Kate Beckinsale, John C. Reilly, Jennifer Love Hewitt ja Mark Hamill. Lista on kasvanut päivä päivältä.

