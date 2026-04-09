Nämä autot käyvät nyt parhaiten kaupaksi, tuttu merkki kärjessä

Käytettyjen autojen kauppa on ollut alkuvuonna hienoisessa laskussa viime vuoden alkuun verrattuna, mutta maaliskuussa markkina kääntyi kasvuun. Asia ilmenee Fonectan keräämistä tilastoista.

Käytettyjen sähköautojen ja hybridien myynti on jatkanut vahvaa kasvuaan, kun taas bensa- ja dieselautojen kauppa on laskussa.

Kun verrataan viime vuoden alkuun, käytettyjen autojen kauppa on ollut tänä vuonna valtakunnallisesti hienoisessa 1,1 prosentin laskussa, mutta maaliskuussa markkina kääntyi kasvuun. Maaliskuussa käytettyjä autoja myytiin 3,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Suurissa kaupungeissa käytettyjen autojen myynti oli tammikuussa viime vuoden tammikuuta heikompaa kaikissa muissa kaupungeissa paitsi Turussa. Turussa käytettyjä autoja on myyty koko alkuvuoden ajan enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Turussa käytettyjen autojen myynti on alkuvuonna kasvanut 8,1 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Käyttövoimittain tarkasteltuna valtakunnallinen kehitys jakautuu selvästi. Käytettyjä diesel- ja bensiiniautoja myydään vähemmän kuin viime vuonna, kun taas käytettyjen sähköautojen myynti kasvaa selvästi.

Sähköautoja on myyty alkuvuonna 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvua on myös bensiinihybrideiden myynnissä. Se on kasvanut 16 prosenttia. Myös dieselhybrideiden myynti on kasvanut kahdeksan prosenttia.

– Maailman tapahtumat ja epävarma markkina saattavat vaikuttaa siihen, että käytettyjen autojen kauppa on ollut alkuvuodesta laskussa. On kuitenkin kiva nähdä, että maaliskuussa tilanne näyttää paremmalta ja sähköautoja myydään koko ajan enemmän. Ihmiset selkeästi luottavat siihen, että sähköautojen hinta säilyy ja käyttökustannukset ovat pienemmät bensan hinnan vaihtelun vuoks”, toteaa 02 Rekkari-palvelun liiketoimintajohtaja Toni Wistbacka tiedotteessa.

Tutut automerkit ovat myydyimpien autojen kärjessä

Valtakunnallisesti myydyimpien käytettyjen automerkkien kärjessä alkuvuonna ovat Volkswagen, Toyota ja Mercedes-Benz.

Käytetyissä sähköautoissa Tesla on edelleen niukasti listan kärjessä, mutta eniten viime vuoden alkuun verrattuna on kasvanut Fordien, Polestarien ja Audien myynti.

Valtakunnallisesti myydyimmät käytetyt automallit alkuvuonna:

1. Volkswagen Golf

2. Skoda Octavia

3. Toyota Corolla

4. BMW 3-sarja

5. Mercedes-Benz C-sarja

6. Volkswagen Passat

7. BMW 5-sarja

8. Toyota Yaris

9. Mercedes-Benz E-sarja

10. Ford Focus

Valtakunnallisesti myydyimmät käytetyt sähköautomallit alkuvuonna:

1. Tesla Model 3

2. Polestar 2

3. Volkswagen ID.4

4. Skoda Enyaq

5. Tesla Model Y

6. BMW i4

7. Volvo XC40

8. Volkswagen ID.3

9. Audi Q4 e-tron

10. Audi e-tron