Nämä asiat muuttuvat Naton myötä

Suomen ulkopoliittisen instituutti FIIA:n selvityksen mukaan Suomen Nato-jäsenyys on maan suurin ulkopoliittinen käännekohta sitten vuoden 1995 EU-jäsenyyden jälkeen.

Pohjois-Euroopan turvallisuus ja Nato -tutkimusohjelman vanhempi tutkija Matti Pesu kommentoi selvitystä Twitterissä.

Suuria muutoksia aiempaan ei tutkijoiden mukaan ole luvassa, sillä Suomi on ollut vahva Naton kumppanimaa.

Tutkimusinstituutti linjaa neljä pääkohtaa, joihin on odotettavissa muutosta.

Turvallisuuspäätökset tehdään jatkossa liittouman tarpeet, suunnitelmat ja sitoumukset huomioon ottaen. Jatkossa Suomi osallistuu Naton laajoihin pelote- ja puolustustehtäviin, kuten tehostettuun eFP- ja ilmapuolustukseen.

Lisäksi maa integroituu entisestään liittolaisten siviili- ja sotilasrakenteisiin. Suomi syventää jatkossa merkittävästi sotilaallisia kumppanuuksiaan jo olemassa olevien lisäksi.

Suomen Venäjä-politiikan odotetaan muuttuvan enemmän pelotepohjaiseksi. Aiemmin maiden välisissä suhteissa on keskitytty perinteisesti vuoropuhelun ylläpitämiseen ja osin myös vaalimiseen. Helmikuussa 2022 Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen naapurimaan kanssa käydyt keskustelut ovat rajoittuneet pääosin välttämättömien käytännön asioiden hoitamiseen, kuten rajayhtesityön hoitamiseen.

Suurimpana muutoksena Suomen osalta tutkimusinstituutti näkee Naton ydinasepelotteen alle kuulumisen. Muutos tuo vääjäämättä uuden suunnan suhtautumiseen ydinaseisiin. Suomen on osallistuttava laajemmin keskusteluun Natomaiden ydinaseista sekä määritettävä näkemyksensä ja osallisuutensa ydinasepolitiikan osalta.

Tutkijat kertovat, että muutos voi tarkoittaa esimerkiksi aktiivista roolia ydinsuunnitteluryhmässä tai operatiivisen vastuun kantamista osana liittouman tavanomaisissa toimissa osana ydinasepelotteita.

