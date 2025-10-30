Näitkö rotan taloyhtiön pihalla? Toimi heti näin

Rotat kannattaa hävittää ennen kuin ongelma paisuu, Isännöintiliitto muistuttaa.

Jos taloyhtiön pihalla havaitsee rotan, asiasta kannattaa kääntyä heti isännöitsijän puoleen.

– Rottien torjunta on kiinteistön omistajan, ei kaupungin vastuulla, ja tämä välillä asukkailta unohtuu, Isännöintiliiton vanhempi lakiasiantuntija Kristel Pynnönen Andersson kertoo tiedotteessa.

– Valitettavasti rotat lisääntyvät nopeasti ja toisaalta torjuntatoimet eivät yleensä tepsi kovin nopeasti, joten mitä nopeammin taloyhtiö lähtee torjuntatoimiin, sitä todennäköisemmin tilanne saadaan hallintaan, hän jatkaa.

Kaupungissa rakentaminen on tiivistä ja taloyhtiöt sijaitsevat vieri vieressä. Näin ollen rotatkin liikkuvat useamman kiinteistön tonteilla. Jotta torjuntatoimet olisivat tehokkaita ja auttaisivat ongelmaan, tulisi rottatorjunta suorittaa naapuritaloyhtiöiden kanssa yhteistyönä.

Usein naapurikiinteistöillä on eri isännöitsijät, mutta tämä ei ole este yhteistyölle.

– Isännöitsijät tuntevat usein toisensa ammatillisesti ja voivat helposti olla yhteydessä keskenään. Kun torjuntatoimet sovitaan ja toteutetaan samanaikaisesti koko naapurustossa, varmistetaan, ettei ongelma vain siirry yhden taloyhtiön tontilta toiseen, muistuttaa Pynnönen.

Jotta rottaongelmaa ei tulisi, kannattaa taloyhtiössä Isännöintiliiton mukaan kiinnittää huomiota roska-astioihin ja pihan siisteyteen. Jos roskalaatikko pursuaa yli, on rottien helppo päästä apajille. Samoin rotille kelpaavat myös kaikki pizzalaatikoista alkaen, jos ruoantähteitä on jäänyt sinne ja tänne.

– Samaan aikaan ammattilaistorjunnan kanssa kannattaa kiinnittää huomiota taloyhtiön siisteyteen. Helppo lounas houkuttaa rottia paikalle, muistuttaa Pynnönen Andersson.