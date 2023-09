Näitä viestejä Moskovaan on Ukrainan uuden puolustusministerin valinnassa

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin valinta uudeksi puolustusministeriksi, Rustem Umjerov, voi kuulostaa yllättävältä, koska kansainvälisesti hän on melko tuntematon. Tuntemattomuus johtuu osin siitä, että hän ei ole ryvettynyt skandaaleissa tai noussut esiin missään korruptiotutkinnoissa tai tutkivan journalismin jutuissa. Hän oli kuitenkin muun muassa Ukrainan edustaja jo varhaisissa rauhantunnusteluissa Venäjän kanssa maaliskuussa 2022 Istanbulissa .

Umjerov on johtanut menestyksellisesti Ukrainan valtionomaisuusrahastoa, joka alkoi viime kesänä ottaa valtion haltuun maassa olevaa Venäjän oligarkkien omaisuutta ja myydä sitä huutokaupoissa. Hän kommentoi näitä toimia sanoen, että hyökkääjää täytyy rangaista ja että entiset Venäjän varat toimivat Ukrainan ja sen talouden palauttamisessa ennalleen.

Rahaston onnistunut ja rehellinen johtaminen ei kuitenkaan todennäköisesti ollut ainoa syy Umerovin valintaan, vaikka Ukrainan puolustusministeriössä edelleen havaittu korruptio varmasti kaipaakin tällaista johtohahmoa.

Umjerov on syntynyt vuonna 1982 maahanmuuttajaperheeseen Uzbekistanin Samarkandin alueella. Hän on etninen Krimin tataari ja muslimi, jonka suvun, muiden tataarien ohella, Stalin karkotti Krimiltä toukokuussa 1944. Umjerovin perhe palasi Krimille puoli vuosisataa myöhemmin.

Sukunsa taustan takia Umjerov on ollut poliittisesti aktiivinen jo nuoruudestaan lähtien. Vuonna 2007 hän oli muun muassa perustamassa organisaatiota nimeltä Krimin tataarien maa ja vuonna 2011 Krimin kehitysrahastoa. Hänellä on myös hyvät suhteet Turkkiin, josta on sodan aikana tullut Ukrainan strateginen kumppani.

Umjerovin, ukrainalaisen Krimin tataarin, valinta puolustusministeriksi on Zelenskyiltä virallinen ja vahva viesti niin länteen kuin varsinkin Moskovaan, että Krimistä ei tehdä kauppatavaraa lännen ja Venäjän välille, vaan että niemimaa vapautetaan Venäjän vallasta joko sotilaallisesti tai poliittisesti ja sen alkuperäisväestö saa lailliset oikeudet alueen kehittämiseen.