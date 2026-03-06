Näitä torjuntavälineitä Lähi-itä haluaa Ukrainalta nyt

Ukraina neuvottelee akustisen droonintorjuntaverkon kopioimisesta useisiin Persianlahden maihin. Neuvotteluja käydään ukrainalaisten virkamiesten mukaan droonintorjuntayhtiöiden, asevoimien ja hallitusten tasolla. Asiasta kertoo Financial Times. Sen mukaan neuvotteluissa tarkastellaan nyt miten Ukrainan kehittämät torjuntateknologiat voisivat soveltua mukautettaviksi käytötön Lähi-idän valtioissa.

Neuvotteluihin perehtynyt henkilö sanoi FT:lle, että Ukrainalle Yhdysvalloista esitetyt pyynnöt ovat olleet hyvin konkreettisia.

– Joten heidän pyyntöjensä perusteella toimitamme sen, mitä he tarvitsevat, lähde sanoi FT:lle.

Keskustelut Persianlahden maiden kanssa ovat monimutkaisempia ja ne edellyttävät neuvotteluja sen ymmärtämiseksi, mikä alueella todella toimii.

Aiemmin kuluvalla viikolla on uutisoitu, että ainakin yksi Persianlahden maan hallitus neuvottelee Ukrainassa valmistettujen droonintorjuntahävittäjien ostamisesta ja että Ukraina on alkanut jakaa kokemuksiaan Iranissa valmistettujen Shahed-droonien torjunnasta.

Asiaan osallistuvien mukaan neuvottelut ovat sittemmin laajentuneet kattamaan myös muita sodanaikaisia ​​innovaatioita.

Venäjä on luottanut vahvasti Iranin suunnittelemiin shahedeihin koko Ukrainan täysimittaisen hyökkäyksensä ajan ja ampunut edullisia aseita kaupunkeihin ja energiainfrastruktuuriin. Vastauksena Ukrainan hallitus ja armeija ovat kehittäneet sieppausdrooneja ja akustisia droonien tunnistusverkkoja, kuten Sky Fortress -nimisen järjestelmän.

Sky Fortressin suunnittelivat vuonna 2022 kaksi ukrainalaista insinööriä, jotka asensivat mikrofonin ja matkapuhelimen tankoon autotallinsa ulkopuolelle kuunnellakseen drooneja. Sittemmin se on laajentunut maanlaajuiseksi yli 10 000 akustisen anturin verkostoksi. Anturit havaitsevat venäläiset hyökkäyslennokit ja välittävät niiden sijainnin nopeasti armeijalle, jotta sen ilmapuolustus voi ampua ne alas.

Sky Fortress on osoittautunut erityisen tehokkaaksi juuri Shahed-drooneja vastaan. Shahedit lentävät matalalla ja voivat näin välttyä tavanomaisten ​​​​tutkien tunnistukselta.

Koska Iran on ampunut shahedeja Persianlahden maihin viime viikolla, on seudulla nyt mielenkiintoa Sky Fortressin kopioimiseksi.

Ukrainalainen drone-valmistaja SkyFall, joka valmistaa yhtä tehokkaimmista droonintorjuntahävittäjistä, P1-Sunia, kertoi FT:lle, että useat Lähi-idän hallitukset ovat pyytäneet sen apua.

– SkyFall on mukana useissa aloitteissa, mutta emme voi paljastaa yksityiskohtia tässä vaiheessa, yritys sanoi. SE kuitenkin täydensi, että pyrkii auttamaan niitä jotka apua tarvitsevat.

P1-Sun on luodin muotoinen ja neljällä roottorilla varustettu 3D-tulostettu lentokoneen runko, joka voi kuljettaa jopa 500 grammaa räjähteitä yli 310 kilometrin tuntinopeudella. Yhtiön mukaan P1-Sun-hävittäjät ovat tuhonneet viimeisten kolmen kuukauden aikana yli 1 500 Shahed-lennokkia ja 1 000 muuta venäläistä lennokkia.

Toinen ukrainalainen Shahed-torjuntalennokkeja valmistava yritys, General Cherry, kertoi FT:lle, että useat Persianlahden maat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa heidän tuotteisiinsa, ja yritys odottaa nyt vientilupia.

– Meille on tärkeää myydä kokonaisratkaisua, ei vain tuotettamme, vaan myös asiantuntemustamme ja taisteluosaamistamme, sanoi General Cherryn tiedottaja Marko Kushnir.

Ukraina on innokas auttamaan kumppaneitaan torjumaan Shahed-droneiden tulituksia paremmin vastineeksi muun tyyppisistä ilmatorjuntaratkaisuista, erityisesti Yhdysvalloissa valmistetuista Patriot-järjestelmistä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi torstaina, että Iraniin on lauantain jälkeen laukaistu yli 800 Patriot-torjuntaohjusta. Se on enemmän kuin Ukrainalla on ollut neljään vuoteen.