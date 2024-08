Näitä osakkeita suomalaiset ovat ostaneet kesällä

Suomalaissijoittajat ostivat ulkomaisia osakkeita sekä ETF-rahastoja tänä kesänä reilusti enemmän kuin viime kesänä, selviää OP:n asiakasdatasta. Kesän selvästi ostetuin osake oli Neste ja rahastoissa suosittiin osakerahastoja.

– Nesteen osakkeen arvostus on ollut alkuvuoden laskussa ja moni sijoittaja on voinut nähdä tilanteen kiinnostavana ostonpaikkana. Nesteelle haasteita on aiheuttanut se, että uusiutuvien tuotteiden markkinoille on tullut merkittävästi uutta tarjontaa, ja samaan aikaan esimerkiksi Ruotsin ja Suomen hallitusten poliittiset päätökset ovat heikentäneet kysyntää, kertoo OP:n seniorianalyytikko Henri Parkkinen tiedotteessa.

OP:n mukaan henkilöasiakkaat uskovat kesän vahvojen ostomäärien perusteella yhä osakkeeseen. Neste tavoittelee kuluvan vuoden jälkimmäiseltä vuosipuoliskolta alkaen merkittävää kasvua uusiutuvassa lentopolttoaineessa.

– Vallitsevien ennusteiden ja arvioiden puitteissa tämän pitäisi vahvistaa myyntikatteita. Nesteellä on arviomme mukaan yhä merkittävää pidemmän aikavälin kilpailukykyä kasvavassa ja monipuolistuvassa uusiutuvien tuotteiden markkinassa, lisää Parkkinen.

Kesän kolmen netto-ostetuimman osakkeen joukossa olivat lisäksi Outokumpu sekä lastinkäsittelylaitteita valmistava Kalmar, joka irtautui nostolaiteyhtiö Cargotecista. Kesän netto-ostetuin ulkomainen osake oli puolestaan SSAB. OP:n henkilöasiakkaat ostivat ulkomaisia osakkeita kappalemääräisesti tämän vuoden kesä-heinäkuussa hieman yli 60 prosenttia enemmän kuin viime kesänä.

Rahastoissa kesällä sijoittajia kiinnostivat erityisesti ulkomaille sijoittavat osakerahastot. Vielä viime vuoden kesä-heinäkuussa OP:n henkilöasiakkaiden kolmanneksi netto-ostetuin rahasto oli korkorahasto, mutta tänä kesänä kolmen kärjessä oli vain osakerahastoja.

– Pitkän koron rahastojen bruttomääräiset ostot olivat lähes nelinkertaisesti pienemmät nyt kuin kesällä 2023. Sen sijaan rahoja on laitettu osakerahastoihin korkojen laskun seurauksena, kertoo OP:n varallisuudenhoitoasiakkaiden johtaja Kai Kalajainen.

Lisäksi OP:n henkilöasiakkaat ostivat ETF-rahastoja, eli pörssinoteerattuja rahastoja, tänä kesänä selvästi enemmän kuin viime vuonna. ETF-rahastoja ostettiin peräti 106 prosenttia enemmän kuin viime kesä-heinäkuussa ostojen lukumäärällä mitattuna. OP:n henkilöasiakkaiden netto-ostetuin ETF oli kesällä iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD, joka sijoittaa S&P 500 -indeksissä olevaan Yhdysvaltojen 500:n suurimpaan yritykseen.