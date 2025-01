Näitä autoja ei Suomessa enää haluta

Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä laski viime vuonna reilut 15 prosenttia ja kaikkien liikenteessä olevien henkilöautojen keski-ikä nousi 13,6 vuoteen.

Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2024 vain noin 74 000. Viimeksi näin matalissa lukemissa on käyty 1990-luvun alun lamavuosina, Autoalan tiedotuskeskus kertoo markkinakatsauksessaan. Ensi vuodelle ennakoidaan kuitenkin elpymistä ja henkilöautojen rekisteröintien määrän arvioidaan kasvavan noin 80 000:een.

Viime vuonna rekisteröidyistä uusista autoista 30 prosenttia oli täyssähköautoja ja 20 prosenttia hybridejä. Ladattavien autojen osuus väheni hieman vuoden 2023 lukemasta, johon vaikuttivat vuoden 2022 korkeat polttoainehinnat ja tuolloin tehdyt suuret sähköautotilaukset. Ladattavien osuus koko Suomen autokannasta on nyt noin 10 prosenttia.

Bensiiniautoja oli ensirekisteröinneistä 45 prosenttia ja diesel-autoja enää 5,1 prosenttia eli 3 809 kappaletta. Osuuden ennustetaan tulevina vuosina entisestään laskevan. Vielä vuonna 2019 uusia diesel-autoja rekisteröitiin liki 22000 ja niiden osuus oli vajaat 20 prosenttia.

Uusista diesel-autoista 80 prosenttia hankitaan yrityksiin ja työsuhdekäyttöön.

Vuonna 2024 tehtiin noin 618 000 käytetyn henkilöauton kauppaa, näistä hieman yli puolet autoliikkeissä. Autoliikkeiden käytettyjen henkilöautojen kauppa kasvoi viime vuonna noin 4,8 prosentilla edellisvuodesta. Käyttövoimaltaan ne olivat 85-prosenttisesti bensiini- tai diesel-autoja, mutta ladattavien osuus nousee. Autoala ennakoi, että käytettyjen sähköautojen kauppa ylittää ensi vuonna uusien autojen markkinan.

Käytettynä myytyjen autojen keski-ikä oli noin 14,8 vuotta. Noin 85 prosenttia myydyistä alle 10-vuotiaista käytetyistä autoista oli autoliikkeiden myymiä.

Autoliikkeiden myymien autojen keskimääräinen pyyntihinta oli vuonna 2024 noin 22 000 euroa. Käytettyjen autojen hinnat ovat laskeneet viime vuosien aikana, mutta keskihinta ei kuitenkaan ole laskenut, sillä hankintahinnaltaan kalliimpien ladattavien autojen osuus on kasvanut.

Kymmenen viime vuoden aikana Suomen autokannan keski-ikä on noussut 2,2 vuodella, tilastoista ilmenee. Suomessa on liikennekäytössä noin 535 000 yli 20-vuotiasta autoa (19 % autokannasta), ja romutusikä on keskimäärin reilut 22 vuotta.

Suosituimmat käytettynä myydyt automerkit Suomessa viime vuonna olivat Toyota, Volkswagen ja Volvo. Kolme myydyintä mallia käytettyjen autojen kaupassa olivat puolestaan Skoda Octavia, Volkswagen Golf ja Toyota Corolla.