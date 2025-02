Näitä asioita suomalaiset jännittävät kotona

Suomalaiset jännittävät kotona eniten vesivahinkoa ja tulipaloa. Asia ilmenee keskinäinen vakuutusyhtiö Turvan teettämästä kyselytutkimuksesta. Vastaajista lähes puolet kertoi pelkäävänsä kyseisiä vahinkoja.

Vakuutusyhtiön näkökulmasta mittavat vesi- tai palovahingot ovat onneksi kohtalaisen harvinaisia. Esimerkiksi pyykinpesu- tai astianpesukoneen aiheuttamat vuodot ja vesivahingot ovat näistä yleisimpiä.

– Vesi- ja palovahingoista suurten tapausten osuus on noin 5–10 prosenttia. Kun tällainen vahinko osuu omalle kohdalle, se vaikuttaa väistämättä turvallisuuden tunteeseen. Asumismuodon palautuminen ennalleen vie aikaa, oli kyse sitten laajasta tai pienemmästä vahingosta. On hyvin ymmärrettävää, että juuri vesi- ja palovahingot ovat ihmisille niitä jännittävimpiä vahinkoja, kertoo vakuutusyhtiö Turvan palvelupäällikkö Matti Hämäläinen tiedotteessa.

Vastauksissa on hieman eroja ikäryhmien välillä. Seniorit (61-74 -vuotiaat) kokivat suurvahingot vähemmän jännittäviksi kuin muut ikäryhmät.

Asumiskulut huolettavat etenkin vuokralla asuvia

Vastaajien talo- ja asumismuoto heijastuu jonkin verran siihen, miten he kokevat asumisen taloudellisen turvallisuuden. Kerrostaloasujista 42 prosenttia ja omakotitaloasujista 32 prosenttia pitää rahan riittävyyttä asumisen kuluihin melko tai erittäin jännittävänä.

Asumismuoto näyttää vaikuttavan merkittävästi taloudelliseen turvallisuuden tunteeseen: vuokralla asuvista yli puolet, 52 prosenttia, kokee rahan riittävyyden asumisen kuluihin melko tai erittäin jännittävänä, kun taas omistusasujista näin kokee vain 30 prosenttia.

Taloudellinen epävarmuus on yleistä lapsiperheissä: 42 prosenttia vastaajista, joiden taloudessa asuu lapsia, kokee rahan riittävyyden asumisen kuluihin melko tai erittäin jännittäväksi. Senioreista vastaava osuus on alle kolmannes, 28 prosenttia.

Lapsiperheet jännittävät laiterikkoja muita enemmän

Lapsiperhevastaajista lähes puolet, 46 prosenttia, pitää laitteiden rikkoutumisia melko tai erittäin jännittävänä. Kaikista vastaajista vastaava luku on 38 prosenttia.

Usein talouksissa, joissa on lapsia, esimerkiksi elektroniikalla ja kodinkoneilla onkin suuri rooli arjessa ja näin ollen mahdolliset rikkoutumiset ovat arjen sujumisen jännitystekijä. Suurperheessä, jossa pyykinpesukone on jatkuvassa käytössä, sen rikkoutuminen voi haitata arkea merkittävästi. Sen sijaan jääkaapin rikkoutuessa asukkaiden määrällä ei ole väliä – tilanne on yhtä haastava niin yksin asuville kuin suurille perheille.

Kuitenkin kaikista vastaajista 46 prosenttia ei pidä lasten ja 48 prosenttia lemmikkien aiheuttamia vahinkoja lainkaan tai pitää vain vähän jännittävinä.

Asuinympäristö ja asumismuoto vaikuttavat

Ilkivalta ja pyörien varkaudet ovat melko tyypillisiä vahinkotapauksia vakuutusyhtiölle. Keskustassa asuvista vastaajista 32 prosenttia ja maaseudulla asuvista vastaajista vain 22 prosenttia pitää ilkivaltaa melko tai erittäin jännittävänä. Kerrostaloasujista 39 prosenttia ja omakotitaloasujista vain 19 prosenttia pitää pyörävarkauksia melko tai erittäin jännittävänä.

Turvan mukaan pyörävarkaudet lisääntyvät keväällä ja kesällä, sillä ne ovat vahvasti sidoksissa vuodenaikoihin. Sähköpyörien yleistyessä pyörästä on tullut yhä arvokkaampi hankinta monille.

Vastaajien omissa kertomuksissa korostuivat erityisesti pihojen liukkaus ja saunan mahdolliset vikatilat. Myös naapurit ja lähialueen kulkijat herättävät jonkin verran jännitystä: millaisia naapurit uudessa kodissa mahtavat olla ja millaisia ihmisiä kodin lähistöllä liikkuu.

Moni vastaaja on alkanut jännittää sähkölaitteiden lataamista ja niiden mahdollisia vikatiloja, erityisesti öisin. Vakuutusyhtiön näkökulmasta sähkölaitteita ei tulisikaan ladata ilman valvontaa. Myös edellisten asukkaiden tekemien remonttien virheet ovat aiheuttaneet huolta. Esimerkiksi sähkö- ja vesityöt kannattaakin aina antaa ammattilaisten hoidettaviksi. Lisäksi erityisesti vanhojen talojen äänet, hajut ja kellarit saavat monen vastaajan jännityksen kohoamaan.

Kyselyyn osallistui 1 578 keskinäisen vakuutusyhtiön Turvan kotivakuutusasiakasta. Kyselyssä kartoitettiin, mitä kotona ja asumiseen liittyen jännitetään. Kysely toteutettiin tammikuussa 2025.

Kyselyyn vastanneista 46 prosenttia asuu kerrostalossa, 34 prosenttia omakotitalossa, 15 prosenttia rivitalossa ja viisi prosenttia paritalossa. Vastaajista 68 prosenttia asuu omistus- tai asumisoikeusasunnossa ja 32 prosenttia vuokralla. Vastaajista 20 prosenttia on talouksia, joissa asuu lapsia, ja vastaajista 42 prosenttia on 61–74-vuotiaita.