Näitä aseita Ukraina nyt tarvitsee – kenraalilta lista

Ukrainan asevoimat tarvitsee nyt erilaisia asejärjestelmiä voidakseen jatkaa hyökkäysoperaatioitaan talvella, toteaa MSNBC-uutiskanavan sotilasasiantuntijana toimiva Yhdysvaltain armeijan kenraali (evp.) Barry McCaffrey.

– ATACMS-ohjuksia, M1 Abrams -panssarivaunuja, aseistettuja lennokkeja ja ehkä F-16-hävittäjiä. Ukrainan ei pitäisi ottaa passiivisesti vastaan Venäjän ohjusiskuja, hän sanoo Twitterissä.

Ukraina on vaatinut jo pitkään kehittyneitä länsimaisia hävittäjiä voidakseen taistella paremmin Venäjän ilmavoimia vastaan ja tukeakseen maavoimiensa operaatioita.

Ukraina on toivonut myös kehittyneitä pitkän kantaman taktisia ohjusjärjestelmiä. Asiantuntijoiden arvioiden mukaan ATACMS-ohjukset muuttaisivat merkittävästi taistelukentän kuvaa, koska ne antaisivat Ukrainan asevoimille kyvyn iskeä paljon nykyistä kauemmas.

McCaffrey totesi MSNBC:n lähetyksessä, että talvella voi toteuttaa hyvin operaatioita, kun maa jäätyy.

– En usko, että ukrainalaiset perääntyvät. Venäläiset ovat pulassa.

– Venäläisillä on huonosti koulutettuja sotilaita, kauhea logistiikkajärjestelmä ja tyhmiä kenraaleita. He heittävät taisteluun kouluttamattomia mobilisoituja miehiä.

McCaffreyn mukaan Bidenin hallinto on tehnyt loistavaa työtä tuodakseen Naton yhteen Ukrainan tukemisessa. Lisäksi kymmenet Ukrainan tukemiseen keskittyneeseen kontaktiryhmään kuuluvat maat ovat myöntäneet paljon sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista tukea.

– Meidän pitää parantaa Ukrainan hyökkäyskykyä, McCaffrey totesi.

– Tänä talvi ei ole kevään odotuksen aikaa.

MSNBC. 16 Nov 2022. MORNING JOE. Ukrainian military now needs infusion of offensive military weapons to conduct unending winter operations. ATACMS. M1 tanks. Armed drones. Perhaps F16 fighter aircraft. UKR should not passively absorb RU missile strikes. pic.twitter.com/YV4qD3Faks

— Barry R McCaffrey (@mccaffreyr3) November 17, 2022