Näistä tuotteista löytyi salmonellaa – älä syö

S-ryhmä on vetänyt pois markkinoilta kolme erää Rainbow Salaatti-pinaattisekoitusta ja Rainbow Red&Green Salaattisekoitusta, joissa on yhtenä ainesosana punamangoldi. S-ryhmä kertoo asiasta tiedotteessa.

Takaisinvedon syynä on se, että tuotteiden raaka-aineiden omavalvonnassa on yhdestä punamangoldierästä löydetty salmonellaa. Kaikki tuotteet, joiden valmistukseen on käytetty kyseistä erää, on varotoimenpiteenä vedetty pois myynnistä.

Rainbow Salaatti-pinaattisekoituksen EAN-koodi on 6414893388437 ja pakkauskoko 180 g. Rainbow Red&Green Salaattisekoituksen EAN-koodi on 6414893391147 ja pakkauskoko 180 g. Tuotteiden valmistaja on Salico AB, Ruotsi.

Takaisinveto koskee vain tuotteita, joiden viimeinen käyttöpäivä on 15.8., 16.8. ja 17.8.2024. Kyseisiä tuote-eriä on myyty S-ryhmän Prisma-, S-market-, Sale- ja Alepa-myymälöissä.

– Pyydämme kuluttajia lopettamaan takaisinvedettyjen erien käytön. Takaisinvedetyn tuotteen tyhjä pakkaus pyydetään palauttamaan ostopaikkaan. Ostos hyvitetään, S-ryhmä kertoo tiedotteessa.