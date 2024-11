Näistä isännöitsijät saavat huomautuksia

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Isännöinnin eettinen neuvosto on antanut neljä uutta lausuntoa. Kahdessa lausunnossa suositeltiin huomautuksen antamista isännöintiyritykselle, yhdessä tapauksessa lausunto oli vapauttava ja yhtä ei käsitelty.

– Lausuntopyynnöistä valtaosa on kohdentunut eettisten ohjeiden 1. kohtaan eli huolelliseen ja asunto-osakeyhtiön edun mukaiseen toimintaan. Monessa lausuntopyynnössä viitataan useampaan eettisten ohjeiden kohtaan, kertoo neuvoston pääsihteeri, Keskuskauppakamarin Raisa Harju tiedotteessa.

Toisessa tapauksessa isännöintiyrityksen menettelyssä oli ollut huolimattomuutta avainhallinnassa, vesimaksujen kohdentamisessa ja ennakkomaksujen kirjaamisessa tilinpäätökseen. Lisäksi isännöintiyritys ei ollut menetellyt hallituksen päätöksen mukaisella tavalla panttikirjojen hakemisessa ja kiinteistövakuutuksen kilpailuttamisessa. Hallituksen puheenjohtaja ei myöskään ollut saanut perehdytystä tehtäväänsä. Sopimuksesta poikkeavasta erillisveloituksesta ja sen määrästä ei ollut esitetty sovitun ja uusia eettisiä ohjeita ei ollut tuotu taloyhtiön hallituksen tietoon. Neuvosto päätyi suosittamaan huomautuksen antamista toimijalle.

Neuvosto suositti huomautusta myös tapauksessa, jossa isännöintiyrityksen toiminta tilinpäätöksen laatimisessa, virheellisten maksutositteiden lähettämisessä ja rahoitusvastikelaskelman toimittamisessa oli ollut jossain määrin huolimatonta. Isännöintiyritys ei ollut informoinut hallitusta siitä, että erään maksupalvelusopimuksen kytkeminen oli epäonnistunut ja että tilintarkastuspalveluiden kilpailuttamisessa ei ollut saatu tarjouksia. Sähköisen allekirjoitusjärjestelmän vuoksi hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet oli toimitettu taloyhtiön osakkaille dokumenttien mukana useaan kertaan, huomautuksista huolimatta. Lisäksi uusia eettisiä ohjeita ei ollut tuotu taloyhtiön hallituksen tietoon.

– Neuvoston lausunnot ovat suositusluonteisia ja se voi suositella lievässä tapauksessa huomautuksen antamista tai lievää vakavammassa tapauksessa varoituksen antamista isännöintialan toimijalle. Erittäin vakavassa tapauksessa suosituksena voi olla toimijan erottaminen Isännöintiliiton jäsenyydestä tai ISA-auktorisoinnin peruuttaminen. Mikäli isännöintiyrityksen toiminta katsotaan esitetyn selvityksen perusteella eettisten ohjeiden mukaiseksi, on lausunto vapauttava, toteaa Harju

Neuvosto voi käsitellä ainoastaan sellaisiin toimijoihin kohdistuvia lausuntopyyntöjä, jotka ovat sitoutuneet eettisiin ohjeisiin joko isännöintisopimuksen kautta tai Isännöintiliiton jäsenyyden tai ISA-auktorisoinnin kautta.

– Taloyhtiön kannattaa isännöitsijää valitessaan kiinnittää huomiota myös tähän seikkaan, Harju muistuttaa.

Isännöinnin eettinen neuvosto antoi myös yhden vapauttavan lausunnon. Tapauksessa oli kyse siitä, oliko taloyhtiön hallitus saanut asianmukaisesti tietoa sopimuksistaan, oleellista aineistoa hallituksen käyttöön tai tietoa uusista eettisistä ohjeista. Lausuntopyynnössä esitettiin myös, että isännöintiyrityksellä ei ollut riittäviä resursseja ja että isännöinnin vaihtumisessa oli ollut ongelmia.

– Vaikka lausunto oli vapauttava, niin siinä annettiin silti isännöintiyritykselle kehotus toimia aktiivisesti ja varmistua siitä, että asunto-osakeyhtiön hallitukset ovat isännöinnin eettisistä ohjeista tietoisia, Harju kertoo.

Käsittelyssä on myös aikaraja eli mikäli eettisten ohjeiden vastainen menettely on ilmennyt yli 12 kuukautta ennen lausuntopyynnön tekemistä ja käsittelylle ei ole olemassa erittäin painavia perusteita, voidaan lausuntopyyntö jättää käsittelemättä. Annetusta viidestä lausunnosta yksi on jätetty kokonaan käsittelemättä tällä perusteella.

Isännöinnin eettinen neuvosto on isännöintialan itsesääntelytoimielin, joka toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. Isännöinnin eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko tietty isännöintialan ammattimainen toimija menetellyt isännöinnin eettisten ohjeiden vastaisesti. Lausuntopyyntöä ei voi tehdä yksittäinen osakas, vaan taloyhtiön tekemänä se vaatii aina hallituksen päätöksen. Myös eräät muut säännöissä määritellyt tahot voivat pyytää lausuntoa. Lausuntomaksu vuonna 2024 on 375 euroa.