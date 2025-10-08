Näissä kaupungeissa pysäköinti kestää pisimpään, yksi erottuu selvästi

Suomen kaupungeista pisimmät autojen pysäköintiajat ovat Vantaalla. Siellä auton keskimääräinen pysäköintiaika maksullisessa kadunvarsipysäköinnissä on neljä tuntia ja kolme minuuttia. Toiseksi pisimpään autoja seisotetaan keskimäärin kerrallaan Turussa. Siellä keskimääräinen maksullinen pysäköinti kestää kaksi tuntia 26 minuuttia.

Siitä jäädään niukasti lyhyemmäksi Espoossa, keskimäärin kaksi tuntia 16 minuuttia per pysäköinti.

– Vantaa on poikkeama. Se johtuu luonnollisesti Helsinki–Vantaan lentoasemasta. Maan selkeästi suurin lentoasema tuo mukanaan tavanomaista pitkäkestoisempia pysäköintejä, myös lentoasema-alueen ulkopuolella, pysäköintipalveluja tarjoavan Easyparkin Suomen maajohtaja Sanna Tiilikainen sanoo tiedotteessa.

– Turussa ja Espoossa pysäköidään kerralla huomattavasti kauemmin kuin Tampereella ja Helsingissä. Isot eroavaisuudet yllättävät. Esimerkiksi Turussa auto on yksittäisessä pysäköintiruudussa keskimäärin tunnin kauemmin kuin Tampereella, Tiilikainen jatkaa.

Tiedot selviävät Easyparkin tekemästä yleiseurooppalaisesta selvityksestä. Selvitys koskee maksullista kaupungin ylläpitämää kadunvarsi- ja parkkihallipysäköintiä.

Useimmissa suomalaiskaupungeissa pysäköintien kestot ovat pysyneet viime vuosina suunnilleen samalla tasolla. Suurimmista kaupungeista Turku on Vantaan lisäksi ainoa, jossa on ollut huomattavia muutoksia. Vuonna 2023 Turussa keskimääräinen maksullinen pysäköinti kesti peräti kaksi tuntia ja 50 minuuttia. Tänä vuonna kesto on pudonnut 2 tuntiin ja 26 minuuttiin.

– Yleensä pienemmissä kaupungeissa on suurempia kaupunkeja pienemmät keskusta-alueet, keskusta-alueilla enemmän maksutonta pysäköintitilaa ja ylipäätään koko kaupungissa suhteessa enemmän maksutonta pysäköintitilaa. Maksuttoman pysäköintitilan saatavuus vähentää maksullisen pysäköimisen tarvetta. Mutta kääntöpuolena pysäköimisen kierto tapaa jämähtää, kun tilankäyttö on maksutonta. Siitä eivät hyödy kaupunki eivätkä asukkaat, Tiilikainen toteaa.

Myös keskimääräisen pysäköinnin hinta on Suomessa kallein Vantaalla. Se johtuu selkeästi muita paikkakuntia pidemmistä pysäköintien kestoista. Keskimääräinen pysäköinti Vantaalla maksaa 6,08 euroa. Toiseksi hintavin keskimääräinen pysäköinti on Helsingissä, 5,40 euroa. Tosin Helsingissä pysäköidään kaupungin ylläpitämillä alueilla täyssähköautoilla puoleen hintaan.

Hinnat on laskettu keskimääräisen pysäköinnin keston ja keskimääräisen tuntihinnan mukaan. Kolmanneksi eniten rahaa kuluu keskimäärin yksittäiseen pysäköintiin turkulaisilla, 4,87 euroa.

Vertailun tulokset Pysäköinnin keskimääräinen kesto Suomen suurimmissa kaupungeissa:

Vantaa, 4 tuntia 3 minuuttia

Turku, 2 tuntia 26 minuuttia

Espoo, 2 tuntia 16 minuuttia

Helsinki, 1 tunti 48 minuuttia

Oulu, 1 tunti 30 minuuttia

Tampere, 1 tunti 27 minuuttia

Jyväskylä, 1 tunti 26 minuuttia

Lahti, 1 tunti 17 minuuttia

Pori, 1 tunti 15 minuuttia

Kuopio, 1 tunti 11 minuuttia Pysäköinnin keskimääräinen hinta Suomen suurimmissa kaupungeissa:

1. Vantaa, 6,08 euroa

2. Helsinki, 5,40 euroa (täyssähköautolla puoleen hintaan)

3. Turku, 4,87 euroa

4. Espoo, 3,40 euroa

5. Tampere, 2,90 euroa

6. Jyväskylä, 2,87 euroa

7. Oulu, 2,85 euroa

8. Pori, 2,50 euroa

9. Lahti, 2,39 euroa

10. Kuopio, 2,37 euroa Lähde: Easypark