Nainen vaihtoi kaupan hintalaput Pietarissa, seitsemän vuotta vankeutta

Venäläinen taiteilija Sasha Skochilenko, 33, tuomittiin torstaina seitsemäksi vuodeksi vankilaan, koska hän korvasi pietarilaisen supermarketin hintalaput sodanvastaisilla iskulauseilla kritisoidakseen Venäjän käymää laajaa hyökkäyssotaa Ukrainassa.

Hänet pidätettiin viime vuoden huhtikuussa. Hän sai torstaina tuomion Venäjän asevoimien mustamaalaamisesta, kertoo uutissivusto Sky News.

Rangaistus lyhenee kahdella vuodella, koska hän on ollut tutkintavankeudessa 19 kuukautta.

Syyttäjän mukaan Skochilenkon toiminta perustui poliittiseen vihaan.

Skochilenko on itse todennut, että hän ei ole poliittinen aktivisti eikä ääriajattelija, vaan toimii pasifistisen vakaumuksen perusteella.

Julkiset mielenilmaukset ovat muuttuneet vaarallisiksi Venäjällä.

Sasha Skochilenko replaced supermarket price tags with anti-war slogans. She’s been sent to prison for seven years. Her story is a reminder of the dangers of public protest in Russia. Our report from St Petersburg. Camera @AntonChicherov Producer @LizaShuvalova @BBCNews pic.twitter.com/SoTJnukKyq

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) November 16, 2023