Nainen menetti tietonsa ja rahansa, huijauksen hinta 80000 euroa

– Älä käytä pankkitunnuksiasi tai korttitietojasi teksti- tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta. Lue aina tarkasti mitä olet varmistamassa pankkitunnuksillasi.

– Pankki, poliisi tai kukaan muukaan laillinen toimija ei soita ja pyydä pankkitunnuksiasi tai pyydä siirtämään varojasi turvatilille.

– Mobiilivarmennehuijauksissa varoitusmerkit ovat samat kuin muissa pankki- ja verkkohuijauksissa eli viestissä pyydetään toimimaan nopeasti ja klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä tai linkkejä tai syöttämään PIN-koodi.

– Mobiilivarmennepalvelu ei lähetä tunnistautumispyyntöä yllättäen eli sellainen pyyntö on aina huijaus.

– Mobiilivarmenteeseen kannattaa aktivoida häirinnänestokoodi, joka estää väärien pyyntöjen lähettämisen.

– Tunnistautumispyynnön tapahtumatunniste tulee aina tarkastaa

– Varoja siirtäessäsi – tee se ilman painostusta tai kiirettä. Ole erityisen varovainen, jos siirto liittyy kryptovaraan tai henkilölle, jota et ole fyysisesti tavannut. Tilin alussa olevat FI -kirjaimet tarkoittavat Suomen maatunnusta.

– Varmistu eri viestien lähettäjästä.

– Älä avaa viesteissä olevia linkkejä.

Poimintoja videosisällöistämme

– Älä kirjaudu tai tunnistaudu linkeistä aukeavalla sivulla pankkitunnuksillasi

– Hoida raha-asiat verkkopankissa tai pankin mobiilisovelluksella.

– Älä sijoita rahojasi mihinkään sellaiseen, josta et ymmärrä. Eikä missään nimessä tule luottaa sijoitusasioissa kehenkään, jota et edes oikeasti tunne eli huijarit esiintyvät eri keskustelualustoilla tekaistuina henkilöinä tai joltakin toiselta henkilöltä kaapatulla profiililla.

– Älä asenna kenenkään tuntemattoman pyynnöstä puhelimeesi tai tietokoneellesi mitään sovelluksia.

– Jos joudut petoksen uhriksi, ole heti yhteydessä omaan pankkiisi ja kerro tapahtuneesta. Tee tämän jälkeen mahdollisimman nopeasti tapahtuneesta rikosilmoitus poliisille. Mitä nopeammin pankki ja poliisi saavat tapauksesta tiedon, niin sitä parempi mahdollisuus on saada huijattuja rahoja takaisin.

Lähde: Poliisi