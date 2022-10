Näin voit ajoittaa sähkönkäyttöäsi

Sähköyhtiö Carunalla on maksuton palvelu, jonka avulla asiakkaat voivat ajoittaa helposti, milloin he käyttävät sähköä kiinteistön ja veden lämmittämiseen. Palvelu on hyödyllinen etenkin sähkölämmittäjälle, joka ostaa sähköä pörssihinnalla. Palvelun avulla sähkölämmittäjä saa ajoitettua lämmityksen yön edullisille tunneille.

Palvelun avulla sähkölämmittäjä voi ohjata sähkökäyttöisiä lämmityslaitteita, kuten varaavaa sähkölämmitystä tai vesivaraajaa, käynnistymään sähkömittarilta ajastetusti. Tiedot ilmenevät Carunan tiedotteesta.

Sähkökuorman ohjauspalvelussa sähkölämmittäjälle on tarjolla 15 eri kytkentäaikaa. Pörssisähkön ostaja voi optimoida yöajan sähkönkäyttöään ja ajoittaa lämmityksen käynnistymään kello 00.00, kello 01.00 tai kello 02.00. Myös aurinkopaneelien omistaja hyötyy palvelusta, sillä hän voi ajoittaa lämmityksen käynnistymään sekä päivällä että yöllä.

Sähkökuorman ohjauspalvelun avulla sähkölämmittäjä hallitsee omaa sähkönkulutustaan ja auttaa myös hajauttamaan sähköverkon kulutuspiikkejä, mikä vähentää tehopulan riskiä sähköverkossa.

Sähkökuorman ohjauspalvelun käyttö ei vaikuta asiakkaan siirtotuotteeseen tai sähkön siirron hinnoitteluun. Yö- ja kausisiirron edullisempi hinnoittelu alkaa siis edelleen klo 22, vaikka lämmitys kytkeytyykin päälle myöhemmin.

Jos asuu sähkölämmitteisessä pientalossa, jossa sisäilma ja/tai käyttövesi lämmitetään sähköllä, on hyvin todennäköisesti palvelun piirissä. Tämän huomaa esimerkiksi siitä, että lämmitys kytkeytyy tällä hetkellä päälle kello 22–24 välillä illalla.

Jotta sähkökuorman ohjauksen voi ottaa käyttöön, ensin on otettava yhteyttä valtuutettuun sähköurakoitsijaan. Sähköurakoitsija tekee tarvittavat asennukset ja pyytää sen jälkeen Carunan asentajan paikalle kytkemään kuormanohjauksen johdot sähkömittarille.