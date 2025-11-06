Näin Vladimir Putin rakentaa dynastiaansa

Venäläinen tutkivan journalismin julkaisu Agentsvo on selvittänyt, että Venäjän diktaattorilla Vladimir Putinilla on ainakin 24 sukulaistaan hallinnon eri tehtävissä, mikä on julkaisun mukaan nepotismin ennätys Venäjän historiassa sitten tsaarinajan.

Virallisesti Putinilla on kaksi tytärtä, Maria ja Jekaterina, avioliitostaan Ljudmila Putina-Otšeretnajan (os. Šrekbneva) kanssa. Lisäksi tulevat Putinin isänpuoleiset serkut Jevgeni ja Igor Putin sekä Ljubov Shemolova ja Ljubov Kruglova. Nämä kaikki elävät valtion elättämänä. Ljudmila esimerkiksi saa miljoonia ruplia Venäjän valtionpankista ja Moskovan kaupunginhallinnolta, kuten myös hänen nykyinen aviomiehensä Artur Otšeretnyi.

Agentsvo on kuitenkin löytänyt myös Putinin rakastajattarien perheet. Putinilla on ollut 1990-luvulta alkaen tiettävästi hänen lastensa äitejä Ljudmila Putinan lisäksi ovat Alina Kabajeva, Svetlana Krivonogih ja Alisa Hartškova, jotka kaikki hyötyvät taloudellisesti Venäjän valtionvaroista.

Putinin avovaimona pidetty Kabajeva on valtiollisen mediayhtiö NMG:n hallituksen puheenjohtaja ja Putinin 1990-luvun rakastajatar Krivonogih on peräti yksi Bank Rossijan omistajista. Rakastajatar Alisa Hartškova työskentelee propagandajärjestössä Dialog, johon myös isä Vsevolod Hartškovillekin on järjestetty johtopaikka.

Putin on pitänyt huolen serkuistaan

Korkeimmat asemat hallinnossa menevät serkku Jevgeni Putinin sukuhaaralle, jota edustavat apulaispuolustusministeri-valtiosihteeri Anna Tsiviljova ja hänen miehensä energiaministeri Sergei Tsiviljov sekä serkunpoika, Gazpromin hallituksen varapuheenjohtaja Mihail Putin.

Putinin toisen serkun poika Viktor Hmarin nuorempi johtaa Venäjän suurinta vesiyhtiötä RusHydroa. Hänen isänsä Viktor Hmarin vanhempi ansaitsi Gazpromin avulla. Putinin entiset ja nykyiset vävyt ovat saaneet rahansa Venäjän kaasu- ja öljyteollisuudesta. Maria-tyttären aviomies Jevgeni Nagornyi johtaa Murmansk-Transgaz-kaasuyhtiötä ja Jekaterina-tyttären aviomies Igor Zelenskiy taas vastaa miehitetyn Sevastopolin teatterin rakentamisesta.

Myös Putinin serkkujen lapsenlapsista on pidetty huolta. Esimerkiksi Elena Zhidkova on Venäjän valtionrautateiden lääketieteellinen johtaja ja Vera Podguzova on Promsvjazbank-pankin vanhempi varatoimitusjohtaja. Dmitri Loginovin taas on annettu kerätä omaisuutta Kolmar-hiiliyhtiöön liittyvien yhtiöiden omistajana.

Serkun pojanpoika Denis Putin on ollut kytköksissä Gazpromiin , mutta työskentelee nyt petrokemian yritysketju Siburissa, jonka yksi aiemmista omistajista oli Vladimir Putinin ex-vävy Kirill Sharlamov. Denis Putin on vain 25-vuotias, mutta ansaitsee erityisesti Venäjällä valtavaa kuukausipalkkaa, joka on noin 6000–8000 euroa kuukaudessa.

On myös Putinin sukuperinteiden jatkajia. Serkunpoika Roman Putin on työskennellyt FSB:ssa. Julkaisu huomauttaa, että serkunpoikien aseman nostaminen tarkoittaa jo vallan vakiinnuttamista kolmannessa sukupolvessa.

Agentsvo muistuttaa, että Venäjällä on nepotismille pitkät perinteet. Jo neuvostoaikoina kommunistijohtajien perheenjäsenet ja sukulaiset, aina Vladimir Leninin vaimosta Nadezhda Krupskajasta lähtien, omasivat tärkeitä tehtäviä puolueessa ja valtionhallinnossa.

Julkaisun mukaan Putinin nepotismi on kuitenkin jotain aivan omaa luokkaansa. Pitkään nepotismi yhdistettiin Venäjällä presidentti Boris Jeltsiniin, jonka lähipiirikin tunnettiin lehdistössä nimellä Perhe. Jeltsinillä ei kuitenkaan ollut koskaan viittä sukulaista enempää osana valtiokoneistoa, huomauttaa Agentsvo.