Näin verotus muuttuu ensi vuonna

Verotuksen muutokset vaikuttavat niin henkilöihin kuin yrityksiinkin. Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen summaa keskeisimmät muutokset.

Vuoden 2025 verokortit tulivat kaikille asiakkaille OmaVeroon viime viikolla. Uudet verokortit ovat voimassa heti vuoden alusta eli 1.1.2025 alkaen. Myös verokortille merkitty tuloraja on jatkossa laskettu koko vuodelle eli 12 kuukaudelle.

– Muutos on asiakkaiden toivoma, sillä se helpottaa veroprosentin ja tulorajan seuraamista. Aiemmin verokortit tulivat voimaan helmikuun alussa, Varonen sanoo tiedotteessa.

Esitäytetyt veroilmoitukset pitää ensi keväästä lähtien tarkistaa ja kolmea viikkoa nykyistä aiemmin. Kun tähän asti veroilmoituksen tarkistamisen määräpäivät ovat henkilöasiakkailla olleet toukokuussa, ensi vuonna määräpäivät ovat jo 15.4, 22.4. ja 29.4.

Myös kiinteistöveropäätöksen tarkistamisen määräpäivä aikaistuu, ja se on ensi keväänä 15.4.

– Yritysten, elinkeinotoiminnan tai maa- ja metsätalouden veroilmoitusten ajankohtiin ei ole tulossa muutosta, Varonen sanoo.

Kotitalousvähennys laskee

Kotitalousvähennykseen tulee useita muutoksia.

– Ensi vuonna vähennystä voi tehdä korkeintaan 1 600 euroa henkilöä kohti eli puolisot voivat yhteensä vähentää 3200 euroa vuodessa, Varonen kertoo.

Maksimivähennys on sama kaikista töistä. Vain öljylämmityksestä luopumiseen saa korotettua vähennystä ensi vuonnakin, ja myös vähennysprosentti on näistä töistä edelleen suurempi kuin muista töistä.

Tänä vuonna vähennyksen enimmäismäärä on ollut remonttitöistä 2 250 euroa ja kotitalous-, hoiva- ja hoitotöistä sekä fysioterapiasta 3 500 euroa.

Myös kotitalousvähennyksen vähennysprosentit pienenevät. Jos työn ostaa yritykseltä, voi vähentää 35 prosenttia työn osuudesta. Jos työn tekemiseen palkkaa työntekijän, kotitalousvähennys on 13 prosenttia työntekijälle maksetusta palkasta, lisäksi saa vähentää palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen omavastuu nousee sadasta eurosta 150 euroon.

Korkeampi arvonlisävero nostaa monen tuotteen hintaa

Monen tuotteen ja palvelun arvonlisävero nousee vuodenvaihteessa kymmenestä prosentista 14 prosenttiin. Uusi, korkeampi arvonlisävero koskee esimerkiksi lääkkeitä, kirjoja, liikuntapalveluita ja matkalippuja.

Sen sijaan kuukautis- ja inkontinenssisuojien sekä lasten vaippojen arvonlisävero laskee yleisestä 25,5 prosentista 14 prosenttiin.

Valmisteilla on myös makeisten ja suklaan arvonlisäverokannan korottaminen, jonka on tarkoitus tulla voimaan kesäkuussa 2025. Suunnitelman mukaan makeisten ja suklaan arvonlisävero nousisi silloin 14 prosentista 25,5 prosenttiin.

Pienten yritysten arvonlisävelvollisuus muuttuu, kun vähäisen toiminnan raja nousee vuodenvaihteessa. Jatkossa alv-velvollisuus alkaa vasta, kun liikevaihto ylittää 20 000 euroa. Nykyisin velvollisuus alkaa takautuvasti tilikauden alusta lähtien, jos liikevaihto ylittää 15 000 euroa.

Samalla Suomessa käytössä ollut arvonlisäveron alarajahuojennus poistuu.

– Alarajahuojennus on verohelpotus yrityksille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden liikevaihto on alle 30 000 euroa. Huojennusta voi hakea vielä vuodelta 2024, jos liikevaihto on ollut enintään 30 000 euroa, Varonen kertoo.

Elinkeinotulosta ja maatilatalouden tulosta vähennettävä työnantajan koulutusvähennys poistuu. Vähennys poistuu, koska sillä ei saavutettu sille asetettuja tavoitteita. Koulutusvähennys ehti olla voimassa verovuodesta 2014 lähtien.

Myös tupakan ja väkevien alkoholijuomien vero nousee vuodesta 2025 lähtien asteittain vuoteen 2027 asti.