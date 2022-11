Näin venäläisiä sotilaita voidaan siepata – ”Tämä on Ukrainan mahdollisuus”

Entinen Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling analysoi Twitterissä Venäjän joukkojen vetäytymistä Hersonista, joka on samannimisen hallinnollisen alueen pääkaupunki Etelä-Ukrainassa Dnepr-joen rannalla.

Venäläisten joukkojen kerrotaan vetäytyvän kokonaan Dnepr-joen länsirannalta. Mark Hertlingin mukaan tämä oli ennakoitavissa jo aiemmin perustuen venäläisjoukkojen liikkeisiin ja toimintaan.

Hän kertoo vihollisen vetäytymisen tarjoavan ukrainalaisille monia mahdollisuuksia muun muassa siepata sotilashenkilöstä, kalustoa ja asiakirjoja.

– Armeijat voivat hankkia paljon tiedustelutietoa vihollisen perääntyessä. Ukrainalla on hyvin toimivat menetelmät tiedustelutiedon keräämiseksi, ja kumppanit sekä liittolaiset tukevat tätä kykyä, Hertling sanoo.

Ukrainan asevoimat on kuitenkin ilmoittanut suhtautuvansa epäillen väitteisiin, joiden mukaan Venäjä olisi parhaillaan vetämässä joukkojaan Dnepr-joen länsipuolelta uusiin puolustusasemiin. Sotilasasiantuntijat pitävät mahdollisena, että kyseessä on hämäys Ukrainan houkuttelemiseksi uusiin hyökkäyksiin ja mahdollisesti raskaisiin kaupunkitaisteluihin.

Hertling on luottavainen ukrainalaisten kykyyn hankkia tarkkoja tiedustelutietoja.

– Heitä ei huijata. Ukrainalaiset tietävät kyllä, onko Venäjän toimissa kyse harhautuksesta tai juonesta.

Hänen mukaansa venäläisten vetäytyminen Hersonista tarjoaa paljon tietoa, oli kyse sitten todellisesta tai lavastetusta perääntymisestä.

– Tiedustelutieto koostuu uusista maaleista, viestiliikenteen sieppauksista, reiteistä, uusien kokoontumisalueiden ja huoltovarikkojen sijainneista sekä yleisesti jälkeen jätetyistä tavaroista, jotka kertovat perääntyvän joukon kyvyistä.

Hertling uskoo myös, että venäläisiä sotilaita jää vangeiksi ja alueelta löydetään kuolleita, haavoittuneita, varustevarastoja ja erilaisia asiakirjoja.

– Venäläiset eivät ole osoittautuneet taitaviksi operaatioturvallisuuden suhteen, ja vetäytymisen yhteydessä on mahdollista hankkia kaikenlaista tahattomasti tai vahingossa hylättyä tietoa.

Operaatioturvallisuus tarkoittaa toimintatapoja, joilla suojataan omaa toimintaa vihollisen tiedustelulta ja vaikutukselta.

Hertling korostaa, että vetäytymismääräyksen myötä venäläisjoukkojen moraali ja taistelutahto laskee entisestään.

– Ukrainan joukkojen motivaatio sen sijaan kasvaa.

Hersonin tappiolla on valtava symbolinen merkitys Moskovalle. Kyseessä on ainoa alueellinen pääkaupunki, jonka Venäjä on onnistunut miehittämään helmikuun suurhyökkäyksen jälkeen.

Asiantuntijoiden mukaan käänteellä tulee olemaan myös vaikutusta taistelukentän tapahtumiin lähikuukausien aikana, sillä Ukrainan pitkän kantaman asejärjestelmät yltävät nyt entistä syvemmälle miehitetyille alueille.

Lots of commentary on RU withdrawal from Kherson & potential for UA capturing equipment & personnel.

Yes. Watching RU activities in this Oblast since about 3 Oct, was predictable.

Plus, from experience an enemy's withdrawal provides many opportunities. 1/6

— MarkHertling (@MarkHertling) November 9, 2022