Näin Venäjän reserviläisiä heitetään tykinruoaksi – ”käyttävät kuolleilta riisuttuja univormuja”

Venäläinen palkkasotilasryhmä Sudet käyttää riveihinsä pakotettuja venäläisisä reserviläisiä tykinruokana Itä-Ukrainan rintamalohkolla, kertoo itsenäinen venäläinen Telegram-uutiskanava Astra.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa Twitterissä, että olemattomista huolto- ja logistiikkayhteyksistä johtuen reserviläiset joutuvat käyttävään taistelukentällä lojuvien kuolleiden venäläissotilaiden kesäunivormuja.

Sadat Venäjän puolustusministeriön liikekannallepanossa aseisiin määräämät sotilaat ovat yllättäen ja ilman ennakkotietoa joutuneet tämän palkkasotilasyhtiön listoille. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Useiden mediatietojen mukaan venäläiset eivät nouda kuolleitaan taistelukentältä, minkä seurauksena sotilaiden on elettävä ja taisteltava mädäntyvien ruumiiden keskellä.

Erään reserviläisen äiti kertoo poikansa olosuhteista:

– Siellä on kuolleita sotilaita, mutta ruumiita ei ole haettu pois. Poikani sanoi, että he riisuvat kesäunivormut kuolleilta ja pukevat ne päälleen, koska talviasuissa on erittäin kuuma.

Äitien mukaan palkkasoturit käyttävät reserviläisiä omana suojanaan ja tykinruokana.

– Poikani sanoo, että Sudet heittävät reserviläiset suoraan etulinjaan pysytellen itse heidän takanaan.

1/ Mobilised Russians who were reportedly sold for 25,000 rubles each to a mercenary group are reportedly being used as cannon fodder by the mercenaries, while due to a lack of provision, they are having to wear summer uniforms stripped from the bodies of the dead. ⬇️ pic.twitter.com/aOwBEET48c

