Ukrainalainen torjuntadrooni hyökkää venäläisen lennokin kimppuun / www.t.me/spartan

Venäjän lennokkeja metsästetään, torjuntadroonit iskivät 112 kertaa

  • Julkaistu 19.11.2025 | 17:25
  • Päivitetty 19.11.2025 | 17:38
  • Sota Ukrainassa
Ukraina integroi droonit kansalliseen ilmapuolustusjärjestelmään yhdessä ohjusten ja hävittäjien kanssa.
Ukrainan kansalliskaartiin kuuluvan Spartan-prikaatin sotilaat pudottivat lokakuussa tojuntadrooneillaan 112 venäläistä hyökkäys- ja tiedustelulennokkia.

Prikaati on jakanut Telegram-kanavallaan videomateriaalia (jutun alla) iskuista.

Videot näyttävät, kuinka ukrainalaiset torjuntadroonit asettuvat venäläisten lennokkien yläpuolelle ja taakse.

Sen jälkeen ne syöksyvät suurella nopeudella lennokkeja kohti iskeytyen niiden siipiin tai runkoihin.

– Spartan-prikaati jatkaa vihollisen potentiaalin tuhoamista – sekä maalla että ilmassa, prikaatin Telegram-kanavalla todetaan.

Ukrainan ilmavoimien torjuntadroonit ovat tuhonneet yli 1 100 venäläistä hyökkäyslennokkia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Pelkästään marraskuussa pudotettiin yli 150 lennokkia, kertoi ilmavoimien varakomentaja, eversti Juri Tsherevashenko viime viikolla.

Hänen mukaansa torjuntadrooneista on tullut erillinen ilmatorjunnan taisteluelementti. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukraina integroi torjuntadroonit kansalliseen ilmapuolustusjärjestelmään yhdessä ohjusten ja hävittäjien kanssa.

Niin kutsuttu Clear Sky eli Kirkas taivas -projekti tähtää Kiovan suojaamiseen omilla torjuntadrooneilla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Ukrainan puolustusteollisuus on kiihdyttänyt pienten torjuntadroonien valmistusta Venäjän ilmahyökkäysten estämiseksi.

Shahedien kaltaisia räjähdelennokkeja lähetetään Ukrainan kaupunkeja ja energiakohteita vastaan satoja kappaleita kerralla, eikä niiden tuhoaminen perinteisillä ilmatorjuntaohjuksilla ole kustannustehokasta tai kestävää Ukrainan rajallisen ohjusarsenaalin vuoksi.

