Kuin saalistaja – Drooneja tuhotaan uusilla aseilla

Ukrainan puolustusteollisuus on kiihdyttänyt pienten torjuntadroonien valmistusta Venäjän ilmahyökkäysten estämiseksi.
Shahedien kaltaisia räjähdelennokkeja lähetetään Ukrainan kaupunkeja ja energiakohteita vastaan satoja kappaleita kerralla, eikä niiden tuhoaminen perinteisillä ilmatorjuntaohjuksilla ole kustannustehokasta tai kestävää Ukrainan rajallisen ohjusarsenaalin vuoksi.
Uusien laitteiden käyttöönotto eteni alkuvaiheessa hitaasti. Niin kutsuttu Clear Sky eli Kirkas taivas -projekti tähtää Kiovan suojaamiseen omilla torjuntadrooneilla.
Hankkeeseen kuuluu myös lennokkioperaattoreiden koulutuskeskuksen perustaminen ja liikkuvien partioyksiköiden lisääminen Kiovassa ja sen lähialueilla.
Torjuntadroonit ovat Kyiv Independent -lehden mukaan käytössä muun muassa 3. armeijakunnan alaisella pienellä yksiköllä. Sotilaat metsästävät Shahed-räjähdelennokkeja yöaikaan ennen niiden saapumista Ukrainan kaupunkien ylle.
FPV-droonit lentävät kohteeseensa 250 kilometrin tuntivauhdilla ja vaativat osaavaa lentäjää eli operaattoria, joista on tällä hetkellä pulaa.
– Sillä hetkellä kun kohteen näkee, tunnet itsesi saalistajaksi. Jahtaat sitä, eräs sotilas sanoo.
Bunkkerista käsin toimivan ryhmän jäsenet jalkautuvat öisin ulos kuuntelemaan lähestyvien droonien ääntä. Mahdolliset havainnot tarkastetaan tutkasta, ja torjuntadrooni lähetetään ilmaan.
– Tutkissa näkyy paljon epäselviä kohteita, sotilas sanoo.
Ukrainalaismedian reportaasissa näytetään, kuinka ryhmä havaitsee tutkassa lähestyvän kohteen. Osa sotilaista juoksee ulos maanalaisesta suojasta ja valmistelee laitteet laukaisuun. Kameran toimivuus tarkastetaan.
Tällä kertaa Venäjän drooni ehdittiin ampua alas jo aiemmin. Siihen saattoi osua esimerkiksi yksi lukuisista liikkuvista autopartioista, jotka on varustettu valonheittimillä ja raskailla konekivääreillä.
Torjuntadrooni pakattiin takaisin laatikkoon, ja sotilaat siirtyivät seuraamaan tutkanäyttöä. Kyseisenä yönä alueella oli mahdollisesti lentänyt venäläinen Supercam-tiedustelulennokki.
– Tehtävämme on ottaa käyttöön uutta teknologiaa, jotta voimme toimia vihollista fiksummin ja kekseliäämmin. Vihollinen voidaan voittaa vain taloudellisesti ja teknologisen etulyöntiaseman kautta, sotilas sanoo.