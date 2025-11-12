1100 lennokkia pudotettu – torjuntadrooneista tuli avainase

Ukrainan ilmavoimien torjuntadroonit ovat tuhonneet yli 1 100 venäläistä hyökkäyslennokkia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Pelkästään marraskuussa pudotettiin yli 150 lennokkia, kertoo ilmavoimien varakomentaja, eversti Juri Tsherevashenko.

Hänen mukaansa torjuntadrooneista on tullut erillinen ilmatorjunnan taisteluelementti.

– Torjuntadroonit ovat joustavia, taloudellisesti kannattavia ja teknologisesti välttämätön osa nykyaikaista ilmatorjuntaa, Tsherevashenko toteaa Facebookissa.

Ukraina integroi torjuntadroonit kansalliseen ilmapuolustusjärjestelmään yhdessä ohjusten ja hävittäjien kanssa.

– Torjuntadroonit eivät korvaa ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä tai miehitettyjä lentokoneita, mutta ne tekevät ilmapuolustuksesta sopeutumiskykyisemmän uusiin uhkiin, Tsherevashenko sanoo.

Niin kutsuttu Clear Sky eli Kirkas taivas -projekti tähtää Kiovan suojaamiseen omilla torjuntadrooneilla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.