Verkkouutiset

Iranilaisvalmisteisen Shahed 136:n jäännöksiä Kiovassa. Venäjä käyttää lennokkeja iskuissaan. Wiki Commons kyivcity.gov.ua CC BY 4.0

1100 lennokkia pudotettu – torjuntadrooneista tuli avainase

  • Julkaistu 12.11.2025 | 15:41
  • Päivitetty 12.11.2025 | 15:41
  • Sota Ukrainassa
Ukraina integroi torjuntadroonit kansalliseen ilmapuolustusjärjestelmään.
Ukrainan ilmavoimien torjuntadroonit ovat tuhonneet yli 1 100 venäläistä hyökkäyslennokkia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Pelkästään marraskuussa pudotettiin yli 150 lennokkia, kertoo ilmavoimien varakomentaja, eversti Juri Tsherevashenko.

Hänen mukaansa torjuntadrooneista on tullut erillinen ilmatorjunnan taisteluelementti.

– Torjuntadroonit ovat joustavia, taloudellisesti kannattavia ja teknologisesti välttämätön osa nykyaikaista ilmatorjuntaa, Tsherevashenko toteaa Facebookissa.

Ukraina integroi torjuntadroonit kansalliseen ilmapuolustusjärjestelmään yhdessä ohjusten ja hävittäjien kanssa.

– Torjuntadroonit eivät korvaa ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä tai miehitettyjä lentokoneita, mutta ne tekevät ilmapuolustuksesta sopeutumiskykyisemmän uusiin uhkiin, Tsherevashenko sanoo.

Niin kutsuttu Clear Sky eli Kirkas taivas -projekti tähtää Kiovan suojaamiseen omilla torjuntadrooneilla. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

