Tämän metallin myötä Venäjän aseteollisuutta voitaisiin rajoittaa

Tantaali on harvinainen metalli ja tärkeä alkuaine huipputeknologisten aseiden tuotannossa. Venäjän parhaat risteily- ja ballistiset ohjukset, droonit ja panssarivaunut on varustettu suorittimilla, navigointijärjestelmillä ja radiovastaanottimilla, joissa on tantaalikondensaattorit.

Venäjän omat tantaaliesiintymät ovat pieniä eikä sillä ole sellaisia tuotantolaitoksia, jotka pystyisivät jalostamaan tantaalin kondensaattoreita varten. Tämän vuoksi suurin osa sen puolustusteollisuuden käyttämästä tantaalista tulee ulkomailta. Sen päätuottajat ovat Kiina, Kongon demokraattinen tasavalta ja Brasilia.

EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ovat vähentäneet tantaalin tuontia Venäjälle, minkä vuoksi Venäjän sotilasteollinen kompleksi kamppailee asetuotannon ylläpitämisessä.

Tantaalipula on yksi tekijä, joka vaikuttaa jo nyt siihen, että Ukraina ohittaa Venäjän droonien määrissä ja ajoittain hallitsee niillä paikallisten rintama-alueiden ilmatilaa. Toimitusketjut Venäjälle muuttuivat kriittisiksi sen jälkeen, kun Kazakstan liittyi pakoterintamaan. Aiemmin sen kautta kulki suurin osa Venäjän tantaalin tuonnista. Venäjä on sen jälkeen ostanut alkuainetta suoraan Kiinasta, mutta sen laatu on osoittautunut riittämättömäksi.

Siksi Venäjän teollisuus on alkanut ostaa yhä enemmän kaksikäyttötuotteita, jotka sisältävät tantaalikomponentteja. Se onnistuu vain niiden maiden kautta, jotka eivät vielä ole liittyneet pakoterintamaan. Vaikka tuotteiden toimitukset ovat hitaita ja hinnat korkeita, niitä kuitenkin toimitetaan edelleen.

Tämän viimeisen tantaalin lähteen sulkemisen pitäisi olla Ukrainan liittolaisten ensisijainen kohde, kirjoittaa sota-analyytikko David Axe. Yhtiöitä, jotka tuottavat tai toimittavat tantaalijauhetta tai -kondensaattoreita tai niitä sisältäviä tuotteita Venäjälle, pitäisi hänen mukaansa uhata lännen markkinoiden menettämisellä.