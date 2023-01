Näin Venäjä valitti vuosi sitten: Länsi väittää meidän muka suunnittelevan sotaa

Venäjän ulkoministeriö julkaisi 11. helmikuuta 2022 tästä yhä löytyvän kirjoituksen otsikolla ”Esimerkkejä läntisen median laajan mittakaavan disinformaatiokampanjasta, joka markkinoi väitettä, jonka mukaan Venäjä suunnittelee hyökkäystä Ukrainaan”. Siinä Venäjä kiisti kaikki sotavalmistelunsa Ukrainassa.

Alla näkyvällä twiitillä Venäjän Tukholman suurlähetystö markkinoi tekstiä. Kuvituksena oli läntisiä mediaotsikoita sodan uhasta.

Pitkässä ulkoministeriön eli venäläisviranomaisen tekstissä käytiin läpi amerikkalaisten, eurooppalaisten, Australian ja Japanin tiedotusvälineiden uutisia. Kaikkia haukuttiin perättömiksi.

– Loppuvuodesta 2021 alkuvuoteen 2022 on nähty kansainvälinen mediakampanja, joka on ennennäkemätön laajuudeltaan ja kehittyneisyydeltään, ja jonka tarkoitus on vakuuttaa maailma siitä että Venäjän federaatio valmistautuu miehittämään Ukrainan, Venäjän ulkoministeriö kirjoitti.

– Rehellisen journalismin periaatteiden vastaisesti läntinen media on levittänyt suoraa disinformaatiota, yrittäen manipuloida ihmisiä uskomaan että Moskovalla olisi aggressiivisia aikomuksia.

– Tässä prosessissa he ovat sivuuttaneet yksityiskohtaiset, järjelliset Venäjän virkailijoiden selitykset, joissa on vakuutettu monta kertaa että Venäjä on sitoutunut rauhanomaiseen diplomaattiseen Ukrainaan kriisin ratkaisuun Minskin sopimuksen mukaisesti.

– Venäjän viranomaiset ovat käyttäneet suvereenia valtioiden oikeutta liikuttaa joukkoja omalla alueellaan ja osoittaneet Valko-Venäjän kanssa pidettävien harjoitusten puolustuksellisen luonteen.

– Pohjimmiltaan läntinen media on toteuttanut hallitustensa poliittista määräystä. He levittävät väärää tietoa hyvin järjestetyllä operaatiolla ja ottavat osaa täysimittaiseen informaatiosotaan, ulkoministeriö totesi.

Tämän jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022.