Näin Suomeen yritetään vaikuttaa – harhaanjohtavia väitteitä Natosta

Valtioneuvoston kanslian uusi katsaus varoittaa Venäjän informaatiovaikuttamisesta Suomessa.

– On mahdollista, että tulevaisuudessa Suomen Nato-politiikasta, Suomeen sijoitetuista Nato-joukoista tai rakenteista levitetään disinformaatiota tai harhaan johtavia väitteitä. Tätä on aiemmin tapahtunut esimerkiksi Baltian maissa, todetaan valtioneuvoston ensimmäisessä julkisessa katsauksessa koskien pääosin Venäjän Suomeen kohdistamaa informaatiovaikuttamista.

Katsaus on lajissaan ensimmäinen ja sellainen on tarkoitus julkaista jatkossa vähintään kerran vuodessa. Katsauksen on tehnyt valtioneuvoston strategisen viestinnän tiimi. Informaatiovaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa pyritään vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen, ihmisten käsityksiin ja käyttäytymiseen sekä yhteiskunnan toimintakykyyn. Vaikuttamisen keinoja ovat esimerkiksi väärien tai harhaanjohtavien tietojen levittäminen.

– Valikoivan tai väärän tiedon avulla voidaan tuottaa tai vahvistaa pelkoja, epävarmuuksia ja ristiriitoja yhteiskunnassa. Kohde voidaan saada tekemään itselleen haitallisia päätöksiä ja toimimaan omaa etuaan vastaan, todetaan katsauksessa, jonka pyrkimyksenä on lisätä tietoisuutta informaatiovaikuttamisesta.

Katsauksen mukaan Venäjän Suomeen liittyvässä retoriikassa ja informaatiovaikuttamisessa korostuvat erityisesti Suomen Nato-jäsenyys sekä Suomen ja Venäjän väliset suhteet. Tällaisia teemoja ovat esimerkiksi Itämeren alueen kiristynyt turvallisuustilanne sekä spekulaatio Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden toiminnasta Suomessa.

Venäjän valtionmedia on Venäjälle keskeinen vaikuttamisen kanava. Koska Venäjällä ei ole suoraa pääsyä suomalaiseen informaatioympäristöön, vaikuttaminen perustuu usein siihen, että informaatiovaikuttamisen sisällöt leviävät sosiaalisen ja perinteisen median välityksellä myös yleisöille Suomessa.

Katsauksessa todetaan kuitenkin, että Suomeen kohdistuva informaatiovaikuttaminen ei ole poikkeuksellista, eikä Suomi ole Venäjän ensisijainen informaatiovaikuttamisen kohde.

Venäjän ensisijainen tavoite on ollut heikentää lännen tukea Ukrainalle. Vaikuttamisen pääasiallisia kohteita ovat Yhdysvallat ja muut määrällisesti Suomea enemmän puolustusmateriaalia toimittavat valtiot.

Venäjän länsimaihin kohdistamassa informaatiovaikuttamisessa korostuvat katsauksen mukaan uhkaava ja pelkoa lietsova retoriikka, kuten:

Ukrainan tukeminen aiheuttaa talousvaikeuksia ja turvallisuusriskejä, kuten sodan eskaloitumista ja ydinaseiden käytön uhkaa.

Nato on Venäjää uhkaava toimija.

Länsimaiden asettamat pakotteet ja poliittinen päätöksenteko ovat venäläisvastaisuutta.

Valtioneuvoston katsauksessa ennakoidaan, että Venäjän uhkaava ja aggressiivinen retoriikka sekä informaatiovaikuttaminen tulevat jatkumaan, sillä ne ovat Venäjälle keskeisiä valtiollisen vallan työkaluja.