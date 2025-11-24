Näin USA ja Ukraina supistivat ja päivittivät rauhanehdotusta

Yhdysvallat ja Ukraina ovat laatineet uuden 19-kohtaisen rauhansuunnitelman luonnoksen. Poliittisesti arkaluontoisimmat elementit on kuitenkin jätetty maiden presidenttien päätettäväksi, kertoo Ukrainan varaulkoministeri Sergiy Kyslytsja Financial Timesille.

Yhdysvallat painosti aiemmin Ukrainaa hyväksymään julkisuuteen vuotaneen 28-kohtaisen ehdotuksen, jonka Yhdysvaltain ja Venäjän virkamiehet olivat laatineet. Sen katsottiin suosivan voimakkaasti Venäjää. Ukrainaa muun muassa luovuttamaan merkittäviä alueita Venäjälle, pienentämään asevoimiensa kokoa ja Nato-jäsenyyskiellon kirjaamista maan perustuslakiin

Kyslytsja oli paikalla osana Ukrainan valtuuskuntaa Genevessä pidetyissä korkean tason neuvotteluissa viikonloppuna.

Hänen tapaaminen oli ”intensiivinen” mutta ”tuottava” ponnistus, jonka tuloksena syntyi perusteellisesti päivitetty luonnosasiakirja, johon molemmat osapuolet suhtautuivat ”positiivisesti”.

Yhdysvaltain ja Ukrainan delegaatiot pääsivät yhteisymmärrykseen useista asioista, mutta asettivat kiistanalaisimmat kohdat – mukaan lukien alueelliset kysymykset ja Naton, Venäjän sekä Yhdysvaltojen väliset suhteet – presidenttien Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin päätettäväksi.

Kyslytsjan mukaan uusi luonnos ei muistuta juuri ollenkaan aiemmin vuodettua versiota rauhanehdotuksesta, joka aiheutti kohun Ukrainassa.

– Alkuperäisestä versiosta on jäljellä hyvin vähän asioita, hän sanoi.

– Olemme kehittäneet vankan yhteisymmärryksen ja muutamia asioita, joista voimme tehdä kompromisseja. Loput vaativat johtajien päätöksiä.

Kumpikin osapuoli vie nyt uusimmat esitysluonnokset takaisin Washingtoniin ja Kiovaan presidenttien tarkasteluun.

Donald Trumpin hallinnon odotetaan sen jälkeen ottavan yhteyttä Moskovaan neuvottelujen edistämiseksi.

Kyslytsjan mukaan amerikkalaiset näyttivät olevan halukkaita poistamaan ehdotuksen Ukrainan asevoimien 600 000 sotilasta koskevasta ylärajasta.

– He hyväksyivät, että Ukrainan asevoimien lukumäärä vuodetussa rauhansuunnitelmaluonnoksen versiossa – kuka ikinä sen laatikaan – ei ole enää pöydällä. Asevoimat jatkaa järjestelyjen käsittelyä.

– Alkuperäisessä luonnoksessa esitetty ehdotus yleisestä armahduksesta mahdollisille sotarikoksille työstettiin uudelleen tavalla, joka ottaa huomioon sodassa vääryyttä kärsineiden valitukset.