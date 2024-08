Näin Ukrainan valtion sotateollisuus on kasvanut

Entinen Ukroboronprom, nykyinen Ukrainian Defense Industry, on ensi kertaa noussut maailman 50 suurimman puolustusalan yrityksen joukkoon Defense Newsin vuosittaisessa katsauksessa. Viime vuonna 65. sijalle rankattu yritys on noussut vuodessa 16 sijaa 49:nneksi.

Kotimainen Patriamme löytyy sijalta 90 yhtä sijaa korkeammalta kuin viime vuonna. Ruotsin Saab AB on sijalla 29 (viime vuonna 33.) ja Norjan Kongsberg Gruppen sijalla 59 (61.). Kymmenellä kärkisijalla on kuusi yhdysvaltalaista, kolme kiinalaista ja yksi brittiläinen yritys. Lockheed Martin on säilyttänyt ykköspaikkansa viime vuodesta, mutta kakkosena ollut RTX (entinen Raytheon) on pudonnut kolmanneksi menetettyään paikkansa AVICille (Aviation Industry Corporation of China).

Liikevaihtonsa perusteella suuruusjärjestykseen asetettujen yritysten listalla Ukrainian Defense Industry on Euroopan 14. suurin. Sen liikevaihto on myös kasvanut nopeiten koko maailmassa: kun sen liikevaihto oli vuonna 2022 vielä 1,285 miljardia dollaria, niin viime vuonna se oli jo 2,207 miljardia. Kasvua tuli 72 prosenttia.

Ukrainan strategisen teollisuuden ministeri Oleksandr Kamyshin toteaa Telegramissa kasvutahdin jatkuneen kuluvan vuoden alkupuolella, mutta hän huomauttaa:

– Mikään sijoittuminen ei tietenkään ole nykyinen tavoitteemme, vaan tämä nopea kehitys on valitettavasti kriittinen välttämättömyys. Koko Ukrainan puolustusteollisuudella on vain yksi tavoite: tuottaa puolustusvoimille niin monta asetta kuin mahdollista niin nopeasti kuin mahdollista ja korkeimmalla mahdollisella laadulla; sopeutua ja modernisoitua joka minuutti pelastaaksemme sotilaidemme hengen ja tehdäksemme kaikista maamme miehittäneistä venäläisistä hyviä venäläisiä laadukkaasti ja tehokkaasti.

Hän kuitenkin sanoo näkevänsä, että sodan voittamisen jälkeen puolustusteollisuudesta tulee yksi tärkeimmistä Ukrainan talouden vientisuunnista. Hän on vakuuttunut, että Ukrainasta tulee vapaan maailman uusi asearsenaali.