Näin Ukrainan ohjuspartiot tuhoavat videolla hyökkääjän tankkeja

Ukrainan 79. ilmarynnäkköprikaati on jakanut sosiaalisessa mediassa videon (jutun alla), joka esittelee Javelin-panssarintorjuntaohjuksilla varustetun partion toimintaa rintamalla.

Video näyttää, kuinka ukrainalaiset panssarintorjuntamiehet etenevät asemaan ja tuhoavat venäläisiä sotilasajoneuvoja ohjuksilla.

Kasvonsa peittänyt nimettömänä esiintyvä ukrainalainen sotilas kertoo videolla miesten toimivan taistelijapareina.

– Kun havaitsen kohteen, annan käskyn parilleni. Hän valmistelee ohjuksen, kun minä tähtään ja laukaisen. Sen jälkeen hakeudumme heti suojaan, sotilas kertoo Wartranslated-sivuston englanniksi kääntämällä videolla.

– Panssarintorjuntamiesten työ on erittäin vaarallista. Heti kun asemamme paljastuvat, vihollinen alkaa tulittaa meitä tankeilla, tykistöllä, raketinheittimillä ja jopa ilmasta maahan ammuttavilla ohjuksilla.

Kyseinen partio on tuhonnut yhteensä 40 venäläistä sotilasajoneuvoa mukaan lukien 14 panssarivaunua.

