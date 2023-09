Näin Ukraina voisi käyttää Saksan Taurus-ohjuksia

Saksan hallituksen on arveltu taipuvan lähiaikoina ulkoiseen paineeseen ja toimittavan Ukrainalle ilmasta laukaistavia Taurus-risteilyohjuksia.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz on viivyttänyt asiaa koskevaa päätöstä, vaikka Britannia ja Ranska ovat jo aiemmin toimittaneet vastaavia ohjuksia. Ukrainan kerrotaan toteuttaneen kuluvalla viikolla iskun miehitetyllä Krimin niemimaalla sijaitsevaa Sevastopolin sotilassatamaa vastaan kymmenellä Britannian Storm Shadow -risteilyohjuksella.

IISS-tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Franz-Stefan Gady muistuttaa Foreign Policy -lehdessä, ettei mikään yksittäinen asejärjestelmä ole sotaa ratkaiseva ihmease. Tauruksen kaltaisilla aseilla voi iskeä venäläisjoukkojen komentokeskuksiin ja huoltotukikohtiin, mutta logistiikan systemaattinen lamauttaminen voi osoittautua yllättävän vaikeaksi.

– Taurus-ohjukset laajentaisivat nykyisiä Ukrainan asevoimien kyvykkyyksiä. Niiden tehokas kantama on 500 kilometriä, ja ne on suunniteltu vahvistettujen tai maanalaisten kohteiden tuhoamiseen – mukaan lukien komentobunkkerit, ammusvarastot, sillat ja muut liikenteen solmukohdat, Franz-Stefan Gady toteaa.

Tutkija huomauttaa, että Saksa voi asettaa rajoituksia Taurusten käyttöön, jos se päättää niitä lopulta toimittaa. Ohjuksia ei välttämättä voisi käyttää esimerkiksi Krimille johtavaa Kertshinsalmen siltaa vastaan.

Britannian ja Ranskan arvioidaan toimittaneen Ukrainalle toukokuun jälkeen 250–400 risteilyohjusta, joista olisi käytetty 180–200 kappaletta. Saksan todennäköinen toimitusmäärä olisi tutkijan mukaan noin 150 Taurus-ohjusta.

Venäjä sopeutti omaa logistiikkaansa jo viime kesänä amerikkalaisten Himars-täsmäraketinheitinten luomaa uhkaa vastaan.

– Venäläisjoukot rakensivat vahvistettuja komentopisteitä, laajensivat huoltoverkkoaan eivätkä ole enää riippuvaisia suurista ja haavoittuvista ammusvarastoista, jotka aiemmin sijoitettiin lähelle rintamalinjaa, Gady sanoo.

My latest for @ForeignPolicy: Germany should deliver #Taurus cruise missiles if it is serious about helping Ukraine liberate its territories.

But a healthy dose of realism as to what they can accomplish is required. https://t.co/4E481Hjo8Q

— Franz-Stefan Gady (@HoansSolo) September 14, 2023