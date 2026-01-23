Näin toimii Ruotsista johdettu somalien huumekauppa Helsingissä

Poliisi on paljastanut valtavan Ruotsista johdetun huumeringin pääkaupunkiseudulla, kertoi rikostarkastaja Masi Puolakka Helsingin poliisin tiedotustilaisuudessa. Organisaatio toi vuoden 2025 aikana Suomeen yli 300 kiloa huumeita.

Toimintatavassa Ruotsista lähetetään Suomeen henkilöitä, jotka majoittautuvat eri asunnoissa pk-seudulla ja isoja määriä huumeita tuodaan Suomeen ajoneuvoilla joko pohjoisen maarajan kautta tai Turun sataman kautta, Puolakka kuvaili.

Vyyhdissä on kaikkiaan reilut 30 epäiltyä, joista 13 on edelleen vangittuna. He ovat täysi-ikäisiä ja Puolakan mukaan Ruotsin kansalaisia sekä Suomessa asuvia Somalian kansalaisia, ja muita pääsääntöisesti ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.

– Ruotsista käsin toimivat rikollisryhmät ovat ottaneet vahvasti huumausainemarkkinoita haltuun, Puolakka totesi.

Hän jatkoi, että tuoduilla määrillä on ollut selkeä vaikutus pk-seudun huumetilanteeseen.

– Kysyntä on suurta, joten tarjonta pyrkii vastaamaan tietysti siihen. Erityisesti kokaiinin kysyntä on suurta tällä hetkellä pk-seudulla.

Kun huumeet on tuotu alueelle, niitä on luovutettu edelleen henkilöille, jotka poliisi on tunnistanut katujengien jäseniksi. Näin syntyy kuvio, jossa Ruotsin järjestäytynyt rikollisuus hyödyntää pk-seudun katujengejä, jotka osaltaan saattavat hyödyntää eri alueiden maahanmuuttajataustaisia nuorisoporukoita ruohonjuuritasolla. Poliisi totesi tilaisuudessa, että matka rikoksia tekevästä nuoresta ammattirikolliseksi voi olla hyvinkin lyhyt.

Masi Puolakka korosti, että järjestäytynyt rikollisuus ei toimi tyhjiössä, vaan tarvitsee mahdollistajia, jotka ovat varsin tärkeässäkin roolissa ketjussa.

Esimerkiksi taksikuskeja on rekrytoitu Helsinki-Vantaalta sekä Helsingin rautatieasemalta ja he ovat suhteellisen lyhyenkin tuntemisen jälkeen alkaneet esimerkiksi kuljettamaan rikoksesta epäiltyjä, Puolakka sanoi.

Myös henkilöt, jotka välittävät asuntoja huumausaineiden varastointiin, ovat mahdollistajia. Kyse voi olla Puolakan mukaan systemaattisesta huumekaupan tukemisesta, tai sitten enemmän opportunistisesta toiminnasta, jossa motiivina on rahan tienaaminen.

– Mielestäni tämä on tärkeä ilmiö, jossa tarvittaisiin myös yhteiskunnalta apua. Ilmoittakaa epäilyttävistä havainnoista, vetosi Puolakka.

Hänen mukaansa tällä hetkellä havainnoista ilmoitetaan hyvin vähän. Poliisia kiinnostaa esimerkiksi, jos talon pihalla usein kannetaan isoja laatikoita autoihin ja niistä pois, tai jos kerrostaloasunnon asukkaat vaihtuvat koko ajan ja asuntoon tuodaan ja viedään asioita.

Poliisi korosti tilaisuudessa, että huumerikollisuus tuo mukanaan aina myös vakavan väkivaltarikollisuuden. Toistaiseksi esimerkiksi aseellisia yhteenottoja on ollut vielä suhteellisen vähän, ne on saatu selvitettyä ja tilanne on poliisin hallinnassa.

Rikostarkastaja Marko Forss kertoi hälyttävän huomion olevan kuitenkin, että myös alaikäisiltä nuorilta on jo löydetty ampuma-aseita, vaikka kyse onkin vielä yksittäisistä tapauksista.

Karu tieto Helsingin rikosluvuista