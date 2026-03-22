Talsa: Huumeisiin liittyvät häädöt rajussa kasvussa

Huumeidenkäyttöön liittyvät häiriöt ovat kasvaneet pääkaupunkiseudulla roimasti. Samalla huumeisiin liittyvät häädöt ovat kaksinkertaistuneet viimeisen 10 vuoden aikana, kertoo Taloussanomat.

Isännöintiliiton johtavan lakiasiantuntijan Jenni Valkaman mukaan neuvontapuhelimeen tulee aiempaa enemmän kysymyksiä häädöistä, joihin liittyvät huumeet.

Isännöintiliiton teettämän kyselyn mukaan 30 prosenttia vastaajista kertoi hallintaanotto- ja häiriötilanteiden lisääntyneen viimeisen vuoden aikana.

Emännöintitoimisto Aamun kiinteistöpäällikkö Ilkka Laitisen mukaan ongelma ei koske vain jotain tiettyä lähiötä tai kaupunginosaa. Ongelma on levinnyt laajalle ja sitä esiintyy myös Helsingin ydinkeskustan arvokohteissakin, hän kertoo Taloussanomille.

Ilmiö ei kuitenkaan näy aina virallisissa tilastoissa. Häädön syy ovat usein maksamattomat vuokrat. Vuokrasuhteen voi purkaa, jos vuokravelkaa on kasautunut vähintään kahden kuukauden vuokraa vastaavan summan verran.

Vuokralaiselle on annettava varoitus todistettavasti tiedoksi, sanoo Valkama.

Toisinaan vuokralaisia voi olla vaikeaa tavoittaa ja joudutaan käyttämään haastemiestä. Häätöpäätöstä ei voi vain tiputtaa postiluukusta.

Ensin häädettävälle annetaan muuttokehotus. Mikäli asukas ei muuta ilmoitettuun päivämääärään mennessä pois, haetaan häätöpäätöstä käräjäoikeudelta.

Naapureita häiritsevä toiminta voi jatkua pitkään, sillä häädön suorittaminen voi kestää jopa kuukausia. Laitinen kertoo tapauksesta, jossa asukas saatiin häädettyä asunnosta vasta puolitoista vuotta häiriöiden alkamisen jälkeen.

Tässä tapauksessa häädön saamista hidasti se, ettei asukkaan vuokranantaja edistänyt häädön saamista yhdessä taloyhtiön kanssa. Taloyhtiö voi tarvittaessa ottaa yhtiökokouksen päätöksellä asunnon hallintaansa korkeintaan kolmeksi vuodeksi, kuten tässä tapauksessa kävi.

Kyseisessä asunnossa myytiin alfa pvp -huumausainetta. Ihmisiä kiipeili jopa sadevesirännejä pitkin naapurien parvekkeille, kun he yrittivät päästä myyjän luokse, Laitinen kuvailee.

Huumeidenkäyttäjiä oleskeli myös talonyhtiön pihalla ja rapuissa odottamassa, jos välittäjä ei ollut paikalla asunnossa. Lisäksi taloon pyrittiin sisään esimerkiksi pyöräkellarien tai saunan ikkunoiden kautta.