Näin tekoälyllä varustetut Shahedit väistävät ilmapuolustuksen

Venäjä on alkanut varustaa joitakin Shahed-136-hyökkäysdroonejaan tekoälyllä. Nimettömiin ukrainalaisiin sotilaslähteisiin viitaten The Guardian kirjoitti, että Venäjä on integroimassa drooneihin tekoälyä luodakseen niistä parvia, jotka koordinoisivat itse hyökkäyksensä ja osaisivat ohittaa ilmapuolustuksen.

Politico puolestaan siteeraa Ukrainan EU-edustaja Vsevolod Tshentsovia, joka kertoo Venäjän käyttävän Shahedeissa tekoälyä ohittaakseen Ukrainan elektronisen häirinnän autonomisella navigoinnilla. Hän sanoo niihin ohjelmoidun myös kyvyn tunnistaa sähkövoimalaitokset. Hän tarkoittaa sillä konenäköä, joka voidaan ohjelmoida tunnistamaan panssarivaunujen tai telatykkien sijasta myös infrastruktuurin kohteita.

Elektronisesta häirinnästä piittaamaton eli satelliiteista riippumaton navigointi ja maalintunnistus on jo käytössä Ukrainan pitkän lentomatkan hyökkäysdrooneissa. Samaa DSMAC-teknologiaa käytetään lännessäkin muun muassa Joint Strike Missile-, Tomahawk- ja Storm Shadow -risteilyohjuksissa, mutta Ukraina on kehittänyt siitä täysin uuden, kyvyiltään aiempaa laajemman version.

Tätä teknologiaa varten drooni pitää varustaa kameralla, pimeäkäyttöä varten myös lämpökameralla, kuten Venäjä on ilmeisesti tehnyt. Ukrainan sotilaslähteiden mukaan kykyä ei ole lisätty pelkästään Shahedeihin vaan myös halpoihin, droonihyökkäyksissä hämäykseen käytettyihin Gerbera-drooneihin, joiden varustukseen kuuluvat lisäksi mesh-modeemit. Niiden avulla droonit voivat muodostaa keskenään verkon ja vaihtaa dataa.

Gerberaan on mahdollista ohjelmoida algoritmi, joka välittää muille hyökkäykseen osallistuville drooneille tiedon sen sijainnista ja tilasta, esimerkiksi havaitseeko se elektronista häirintää tai onko se ammuttu alas, jolloin muut saman parven droonit voivat välttää sen sijaintia ja kiertää niille vaaralliset alueet. Kyseessä on uusi varustelukilpa, jolle todennäköisesti kehitetään kohdennettuja vastatoimia.